Sacchi viola: ecco il calendario per il ritiro al magazzino comunale

Per evitare assembramenti, la popolazione è stata divisa in base al cognome

IMBERSAGO – L’Amministrazione comunale informa che ciascuna famiglia può ritirare

gratuitamente, fino a esaurimento scorte, presso il magazzino comunale di via Resegone (davanti all’ingresso del Centro sportivo), un rotolo di sacchi viola per la raccolta differenziata.

Al fine di evitare assembramenti e di rispettare le vigenti norme in materia di

pandemia, si provvederà all’accettazione dei cittadini esclusivamente tramite

iniziale di cognome, rispettando il seguente calendario e orari:

– i cognomi dalla A alla C: sabato 10 aprile, dalle ore 9 alle 11;

– i cognomi dalla D alla K: sabato 17 aprile, dalle ore 9 alle 11;

– i cognomi dalla L alla P: sabato 8 maggio, dalle ore 9 alle 11;

– i cognomi dalla Q alla Z: sabato 15 maggio, dalle ore 9 alle 11.