Giovedì 9 l’anniversario del miracolo della Madonna del Bosco: messa solenne alle 16 con monsignor Agnesi

Da non perdere poi domenica 12 maggio il concerto lirico del coro Mafalda Favero al traghetto leonardesco

IMBERSAGO – La festa del Santuario della Madonna del Bosco con monsignor Franco Agnesi, la festa dell’Europa e il concerto lirico al traghetto di Leonardo. Entra nel vivo il maggio imbersaghese, kermesse promossa da Comune e Pro Loco con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e di aggregazione sociale. Giovedì 9 maggio, anniversario del miracolo, sarà festa grande alla Madonna del Bosco. Il Maggio Imbersaghese trae origine proprio dalla festa del Santuario. Anche quest’anno la tradizionale fiera farà da cornice ad un intenso programma religioso che prevede la celebrazione della messa alle 7, 8.30, 10, 11 e 18. Alle 16 verrà celebrata la messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Franco Agnesi, vescovo ausiliare e vicario generale della Diocesi di Milano e concelebrata dai sacerdoti dei decanati di Brivio e Merate.

Ad Arlate la festa dell’Europa

Sabato 11 maggio appuntamento ad Arlate, nell’anfiteatro dell’Oratorio con la festa dell’Europa. L’iniziativa, promossa dai Comitati gemellaggio di Merate, Imbersago, Calco e Olgiate Molgora, vedrà protagonista i gruppi “Jupiter Ensamble” e “Sax Ensamble”. Domenica 12 maggio invece pranzo a cura del Comune di Imbersago all’area polifunzionale. Dalle 14 alle 22 si terrà il triangolare Basket Imbersago con le premiazioni del campionato provinciale autunnale under 10.

Concerto lirico al traghetto domenica 12 maggio

In serata emozioni e magia al piazzale del traghetto con “Onde note”, concerto lirico per coro e pianoforte del gruppo musicale “Mafalda Favero” di Calolziocorte, nell’ambito dei festeggiamenti per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il Coro Lirico Mafalda Favero è un’associazione culturale no profit che si impegna a promuovere la musica lirica attraverso eventi che diano risalto a questa straordinaria forma d’arte. Il canto lirico è infatti una signorile e raffinata espressione culturale di insostituibile valore artistico, storico e sociale.