In Valle Santa Croce la giornata della custodia del Parco: iscrizioni aperte

Appuntamento domenica 4 ottobre in Valle Santa Croce

L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni

MISSAGLIA – Un pomeriggio nel bosco all’insegna dell’ecologia e della custodia dell’ambiente. E’ quanto è in programma domenica 4 ottobre alle 14.30 in Valle Santa Croce nell’ambito della giornata della custodia. Un’iniziativa, quella promossa dalla Regione nell’ambito del bando biennale per i progetti di educazione ambientale, a cui ha aderito il Parco del Curone organizzando la manifestazione riservata alle famiglie e ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Toccherà a loro infatti preparare il bosco per aiutare i piccoli animali ad affrontare l’inverno. Un’occasione unica anche per scoprire quello che fanno gli animali nelle loro tane e rifugi. Al termine è prevista una merenda presso lo stagno. I partecipanti dovranno indossare scarpe comode e chiuse adatte al bosco bagnato, per i bambini portare guanti e far indossare stivaletti e comunque portare un paio di scarpe e calze di ricambio.

Partecipazione gratuita, ma iscrizione obbligatoria a ed_ambientale@parcocurone.it L’esatto punto di ritrovo verrà comunicato agli iscritti