Incetta di medaglie per le ginnaste dell’asd Rhythmics Gym alle finali nazionali di Rimini

MERATE – Quattro ori, due argenti e un bronzo per le ginnaste dell’asd Rhythmics Gym alle finali nazionali Fgi Winter Edition che si sono tenute a Rimini dal 5 all’8 dicembre.

Una trasferta, quella in terra romagnola, ricca di emozioni per la società plurimedagliata brianzola, come sottolinea la vicepresidente Giovanna Scardina, sempre in prima linea a tifare le ginnaste: “Tutte le nostre atlete hanno mostrato grande determinazione e concentrazione nell’affrontare al meglio questa finale nazionale. Questo è frutto del lavoro svolto e della passione del nostro staff tecnico composto dalle due responsabili Isabella Scardina e Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda e la coreografa Yuliia Sakharova”.

Le prime a scendere in pedana sono state le Senior del livello più alto: Rebecca Amendola S1 LD è campionessa nazionale nella specialità clavette, 13° specialità fune e nella classifica assoluta si posiziona al 16° su 82 ginnaste.

Sempre per la categoria S1 LD Sofia Perego sfiora il podio nella specialità cerchio piazzandosi al 16° posto su 80 ginnaste.

Per la Categoria S2 LD Angela Cogliati è tra le prime 18 ginnaste più forti d’Italia su 80 ginnaste totali.

Nel livello LC2 S2 Rachele Varisco si riconferma campionessa italiana nella specialità nastro e conquista il 15° piazzamento assoluto su 79 ginnaste.

Sempre per il livello LC2 J1 Ginevra Perego sfiora per pochissimi centesimi il podio nazionale nella specialià cerchio piazzandosi al 5° posto, ed è tra le prime 10 ginnaste più forti d’Italia su 70 nell’assoluta e nella specialità palla.

Per il livello LC1 A5 Giulia Banfi conquista il titolo di vicecampionessa italiana nella specialità nastro e vince il bronzo nazionale nella specialità palla. Si piazza all’8° posto assoluto su 134 ginnaste totali.

Per la categoria LC1 S3 Alessia Piazza conquista il titolo di vicecampionessa italiana nella specialità nastro e sfiora il podio nella specialità clavette posizionandosi al 5° posto. Nella classifica assoluta è tra le 8 ginnaste più forti d’Italia.

Nella categoria J1 LC1 Camilla Ripamonti e Agata Quinterio, sfiorano il podio e sono tra le 10 ginnaste più forti su 99 ginnaste totali. Camilla Ripamonti ottiene il 7° posto nella specialità nastro e il 9° nella specialità clavette, Agata Quinterio ottiene l’8° posto nella specialià nastro.

Per il livello LB1 A2 Asia Zuliani è doppietta d’oro, sale sul gradino più alto del podio conquistando il titolo di campionessa nazionale nella specialità clavette e nella specialità fune. Nella classifica assoluta è 6° su 130 ginnaste.

Livello LB1 A3 Sarah Cirillo conquista il 10° piazzamento nella specialità cerchio e il 13° nella specialità clavette, confermandosi tra le ginnaste più forti d’Italia su 126 totali.

“Siamo molto orgogliose dei risultati ottenuti e di come tutte le nostre ginnaste hanno affrontato questo ultimo step della stagione sportiva 2025. Ora ci prepariamo al meglio per l’inizio della nuova stagione agonistica” concludono le tecniche.

