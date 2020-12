La neve fa capolino nel Lecchese: ecco le prime foto

La situazione nel Lecchese questa mattina, mercoledì 2 dicembre

Le previsioni parlano di una riduzione del fenomeno già nel pomeriggio

LECCO – Neve non solo sulle cime delle montagne lecchesi. I fiocchi bianchi stanno iniziando a scendere in maniera più copiosa anche alle quote più basse regalando il fascino di tetti, alberi e strade ricoperte di bianco.

Ancora troppo presto per dire se la neve, che a tratti scende mista ad acqua, potrà lasciare qualche accumulo.

A Lecco infatti per ora la neve non sembra intenzionata a lasciare a lungo il segno anche se le sue tracce sono ben visibili sui tetti, soprattutto nei rioni più alti.

In Brianza, dopo un inizio soft, la neve ha iniziato a scendere in maniera più intensa adagiandosi anche sulle strade. La situazione è sotto controllo e non si registrano problemi.

Suggestivo lo scenario di Montevecchia, con i boschi già pieni di neve e i primi centimetri di accumulo.

Le previsioni meteo parlano di una progressiva attenuazione e esaurimento del fenomeno dalle ore pomeridiane con temperature minime stazionarie, massime in calo. Domani, giovedì 3 dicembre, la quota neve in Lombardia si alza attorno a 700-1000 metri con temperature minime stazionarie e massime in aumento. Atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo da venerdì, con la possibilità quindi di un ritorno della neve anche a basse quote.

