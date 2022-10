Sirtori: 10 anni di attività per l’Asd Centro Studi Krav Maga

Grande festa sabato scorso in palestra a Sirtori per l’importante traguardo raggiunto dall’Asd Centro Studi Krav Maga

Nel 2012 la felice intuizione dei fratelli Alberto e Paolo Tentorio

SIRTORI – Dieci anni di attività festeggiati, sabato scorso, con una grande festa nella palestra comunale di Sirtori. E’ un traguardo importante quello raggiunto dall’Asd Centro Studi Krav Maga, nata nel 2012 da un’intuizione dei fratelli Alberto e Paolo Tentorio, noti tecnici e atleti nel mondo delle arti marziali, nello specifico il karate.

Tante le persone che hanno voluto essere presenti alla festa, ricca di emozioni, ricordi e idee per il futuro: dai soci fondatori agli atleti, passando per tutti coloro che sostengono e vivono l’associazione nata appunto 10 anni, quando Alberto, presidente e direttore tecnico del Cskm, decise insieme al vicepresidente e referente del settore femminile Paolo, di fondare un Asd che promuovesse il metodo di difesa personale derivante dal jiu-jitsu israeliano comunemente chiamato Krav Maga, letteralmente tradotto in corpo a corpo.

Esperti nell’ambito delle arti marziali, i due fratelli sono stati capaci di attingere da questa realtà per usare ciò che più serviva per avvicinarsi al mondo della difesa personale, dando vita a un Centro Studi Krav Maga che in questi anni si è distinto per la professionalità tecnica ed etica in tutto il territorio meratese, lecchese e della Brianza in genere, allenando e preparando diverse centinaia di atleti.

Chi volesse effettuare una lezione di prova pratico-dimostrativa gratuita, può recarsi nei centri di Colle Brianza il mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 (Paolo), Barzanò il giovedì dalle 21.00 alle 22.30 (Leonardo) e Sirtori il sabato dalle 16.00 alle 18.00 (Alberto). Info: infocskm@gmail.com