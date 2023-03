La Valletta: ancora sul podio gli atleti dell’Asd Bushi Karate-do

Due ori e un bronzo alla competizione di karate a Bottanuco

Soddisfatti maestri e preparatori dell’Asd Bushi Karate -do

LA VALLETTA – Due ori e un bronzo domenica 19 marzo per gli atleti dell’Asd Bushi Karate-Do in gara a Bottanuco durante la competizione di karate, specialità kata e kumite a cui hanno preso parte ben 500 atleti distribuiti in 650 gare.

Ben organizzata e gestita dalla Ku-Shin-Kan, asd associata alla Fik, (Federazione Italiana Karate), la manifestazione ha visto brillare gli atleti dell’associazione brianzola gli ori guadagnati nella specialità kata dalla neo cintura blu Gaia Tentorio e dalla cintura nera Stefano Donghi. Terzo classificato Cristian Terracciano nella specialità kumite cinture blu.

Ottimi i risultati conseguiti anche da Leandra PJetri ed Edoardo Fiore che hanno sfiorato il podio.

Felici dei risultati i maestri e i preparatori maestro Donato Tentorio, Alberto e Paolo Tentorio: “Le categorie erano veramente numerose e la qualità tecnica di alto livello.

Ora i nostri atleti si stanno già concentrando per la prossima avventura agonistica che ci sarà il giorno 2 aprile”.

Il Bushi karate do continua i suoi allenamenti presso la palestra intercomunale della Valletta Brianza il lunedì e giovedì dalle 19 alle 21. Info e notizie anche sui canali social dell’associazione.