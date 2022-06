La Valletta: il Bushi Karate-Do spopola ai campionati italiani

Ottimi risultati per gli atleti del maestro Tentorio ai campionati italiani di karate a Treviglio

Soddisfatti i tecnici e i dirigenti del Bushi Karate – Do

LA VALLETTA – Il 12 giugno a Treviglio, al Pala Facchetti si sono svolti i campionati italiani di karate organizzati dalla federazione italiana Wuka. All’ importante manifestazione, organizzata magistralmente nei minimi dettagli, si sono sfidati 400 atleti in 500 competizioni. Tra questi non sono passati inosservati 12 karateca dell’Asd BKD.

I rappresentati brianzoli sono riusciti a conquistare il podio in ogni categoria di appartenenza meritandosi ottimi risultati.

Soddisfatti i tecnici e i referenti dell’associazione lecchese i cui atleti si impegnano e seguono i consigli del maestro Tentorio in ogni allenamento il lunedì e il giovedì alla palestra intercomunale della Valletta Brianza.

I prossimi appuntamenti sono in programma lunedì 27 giugno con gli esami per passaggio di grado e il 2 luglio quando una rappresentativa del BKD si esibirà durante la notte gialla organizzata dalla Proloco della Valletta Brianza in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Ecco i risultati

Categoria bambini e mini cadetti maschile kata:

Terracciano Cristian 1° posto campione italiano

Montanelli Daniele 2° posto

Dicusara Eduard 4° posto

Categoria bambini e mini cadetti femminile kata:

Pjetri Leandra 1° posto campionessa italiana

Tentorio Gaia 1° posto campionessa italiana

Maroni Sofia 2° posto

Categoria senior maschile kata:

Donghi Stefano 2° posto

Categoria master 36 -40 anni maschile kata:

Mozzanica Jordan 3° posto

Categoria master 41- 45 anni maschile kata:

Tagliaferri Ivan 1° posto campione italiano.

Nella specialità kumite hanno gareggiato i giovani novizi:

Terracciano Cristian 3° posto

Montanelli Daniele 1° posto campione italiano

Dicusara Eduard 4° posto

Negli adulti:

Categoria senior -75kg maschile:

Fiore Edoardo 3° posto

Categoria master 36 – 40 anni peso open maschile:

Mozzanica Jordan 1° posto campione italiano

Tagliaferri Ivan 2° posto

Pjetri Xhemal 3° posto

Categoria master 51 anni in su peso open maschile:

Scaletta Salvatore 1° posto campione italiano

In breve 12 atleti:

7 campioni italiani

4 vice campioni italiani

4 medaglie di bronzo

2 quarti posto.