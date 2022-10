La Valletta: non solo karate per gli atleti dell’Asd Bushi Karate Do in trasferta nelle Marche

Gli atleti hanno lasciato allenamenti e prove per un giorno aiutando a ripulire le zone colpite dall’alluvione del 15 settembre

La trasferta sportiva si è trasformata in un’occasione di solidarietà regalando agli sportivi emozioni forti e indelebili

LA VALLETTA – Non solo karate per gli associati dell’Asd Bushi Karate Do. Nel weekend del 23-25 settembre 2022, durante lo stage nazionale organizzato dalla federazione Italiana Wuka a Senigallia, gli atleti brianzoli, guidati dal direttore tecnico maestro Donato Tentorio hanno deciso di sospendere gli allenamenti il venerdì pomeriggio rendendosi disponibili ad aiutare la popolazione locale per sgombrare e ripulire i danni causati dall’alluvione che ha colpiti le Marche il 15 settembre.

“E’ stata un’esperienza immaginabile: abbiamo provato emozioni e sensazioni molto profonde che resteranno ricordi indelebili nel nostro cuore” raccontano gli atleti volontari che sabato, lasciati gli strumenti di lavoro, hanno sostenuto gli esami per il passaggio di cintura. Giuseppe Redaelli, Salvatore Scaletta, Edoardo Fiore e Stefano Donghi hanno infatti sostenuto l’esame per cintura nera 3° dan. Non solo: Edoardo si è laureato allenatore e Stefano istruttore di karate. Tutti gli atleti dell’Asd Bushi Karate – Do, associazione presente il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 21 alla palestra intercomunale di via Brianza a Perego, hanno ricevuto i complimenti della commissione esaminatrice per l’ottima preparazione tecnico, atletica e teorica.

