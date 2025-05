L’As Merate volley chiude il campionato con una sconfitta

La partita di recupero è andata in scena martedì sera alla palestra delle scuole medie Manzoni

I gialloblu avevano già conquistato matematicamente l’accesso ai playoff sabato scorso contro Valtrompia

MERATE – Ultima partita di campionato ieri sera, martedì 14 maggio, per la squadra di Tai Solutions Merate, scesa in campo nel recupero infrasettimanale contro Bocconi.

L’incontro, disputato in cinque set, si è giocato con toni rilassati, da parte di entrambe le parti e ha visto vincere per 3 a 2 Bocconi.

Il risultato di questa partita non spostava per entrambe le squadre i giochi già scritti con la matematica qualificazione ai playoff conquistata dal team brianzolo sabato scorso con la netta vittoria contro Valtrompia.

Il match di ieri sera è servito quindi a coach Debora Spreafico per valutare alcune soluzioni di gioco che serviranno sicuramente per affrontare al meglio le ultime due partite.

“La testa e i pensieri sono già proiettati sulle prossime due settimane. Ci si dovrà allenare bene, con grande ritmo e attenzione sui particolari per arrivare pronti alla battaglia contro Res” sottolinea l’allenatrice.