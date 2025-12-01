L’As Merate volley vince contro Missaglia e allunga la serie positiva

Ottima prestazione dei gialloblu sabato sera nella palestra delle scuole di via Montello

Contro Missaglia finisce 3 a 0 per Merate che conquista così la quarta vittoria consecutiva

MERATE – L’As Merate volley allunga la striscia di vittorie arrivando a quattro partite consecutive vinte. L’ultima è arrivata sabato sera tra le mura di casa della palestra della scuola primaria di via Montello. Di fronte i gialloblu di coach Luca Borgnolo avevano la squadra del Missaglia, determinata a sua volta a non interrompere la fila di successi inanellati uno dietro l’altro.

Una volontà subito messa in mostra dai primi scambi di gioco con la formazione ospite che ha dato del filo da torcere ai meratesi, impossibilitati a fare punto perché murati o prontamente difesi.

Sul 16 a 11 per gli ospiti, nel primo set, si è registrato il cambio di passo per i padroni di casa capaci di recuperare sul 22 a 22 e di chiudere sul 26 a 24. Il secondo parziale ha visto il Merate sempre in regia e si è chiuso per 25 a 22. Il terzo set invece ha rimesso in mostra la grinta e la determinazione del Missaglia, i cui giocatori sono partiti subito in quarta allungando fino a 6 a 1. Merate non li ha lasciati però fuggire e ha subito ripreso in mano la partita, raggiungendoli sul 9 a 9 e chiudendo poi il set per 25 a 20.

Partita vinta per 3 a 0 quindi conquistando tre punti che fanno bene al morale e alla classifica del campionato di serie C.

“Abbiamo visto una buona squadra con molta attenzione a muro (11 punti conquistati, ndr) e buona difesa” il commento del coach, soddisfatto nell’aver registrato anche una buona performance in tutti i reparti: “In attacco si sono visti dei bei colpi da parte di tutti per cui direi che è stata un’ottima serata!”