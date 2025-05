L’As Merate volley vince contro Valtrompia e conquista i playoff

Netta vittoria per 3 a 0 sabato sera nella palestra di via Montello

Conquistato il matematico accesso ai playoff del campionato di serie C

MERATE – L’As Merate Volley fa il suo dovere e lo fa nel migliore dei modi rifilando un secco 3 a 0 al Valtrompia, conquistando così la matematica qualificazione ai playoff.

Una vittoria netta, quella conquistata sabato sera in casa, alla palestra delle scuole di via Montello, frutto di un gioco ordinato ed efficace.

Di fronte, però, un Valtrompia apparso piuttosto arrendevole, consapevole di avere già in tasca il secondo posto nel girone e quindi il pass per la fase finale. Gli ospiti non hanno opposto grande resistenza, lasciando spazio al Merate per esprimersi con fluidità in tutti i fondamentali.

La partita è filata via senza particolari scossoni, con i padroni di casa della Tai Solutiosn sempre in controllo e mai davvero messi sotto pressione. I gialloblu, allenati da coach Debora Spreafico, hanno saputo mantenere alta la concentrazione, senza sottovalutare l’impegno, consapevoli dell’importanza del risultato.

Al fischio finale, l’esultanza è stata contenuta, ma intensa: negli sguardi dei ragazzi si legge la soddisfazione per aver centrato un obiettivo costruito passo dopo passo durante la stagione.

“Una qualificazione che premia il lavoro, la costanza e soprattutto l’unione di un gruppo che ha fatto della coesione il proprio punto di forza – commenta soddisfatta l’allenatrice -. Ora due settimane cruciali attendono i ragazzi, chiamati a prepararsi sotto ogni aspetto — fisico, mentale e tattico — per affrontare le sfide più importanti dell’anno. Il sogno continua, e ora si fa sul serio”.