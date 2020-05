Lo striscione polemico di Olgiate. Il sindaco: “Gesti inopportuni in emergenza”

Un gesto che punta il dito contro l’Amministrazione

L’autore dello striscione si è firmato: “Il ballerino”

OLGIATE MOLGORA – Lo striscione è appeso all’inferriata davanti al monumento ai Caduti, all’imbocco di viale Sommi Picenardi, a Olgiate. E’ apparso questa mattina, domenica: “Covid-19 = dittatura amministratori locali – vi si legge -. Voi sindaci sceriffi con che diritto limitate la libertà dei cittadini”. Il messaggio è chiaramente rivolto all’Amministrazione comunale, e il sindaco Giovanni Battista Bernocco risponde: “Si vede che l’autore non mi conosce, si sa che non sono per nulla liberticida”.

Poi, dalla pagina Facebook di “Olgiate rinasce”, Bernocco chiede il parere dei concittadini: “Cosa ne pensate? Ritenete che noi amministratori locali ci siamo comportati in modo dittatoriale in questo periodo e che il vostro sindaco abbia fatto lo sceriffo?”

La scorsa notte qualcuno ha anche spostato le transenne utilizzate per delimitare l’area del mercato del giovedì: erano state lasciate in via Aldo Moro, sono state ritrovate a sbarrare l’ingresso del residence poco distante. “Non so se si tratti della stessa persona – difficile risalire a chi si nasconde dietro la bizzarra firma -, ma sono dispetti che mal si conciliano con il periodo di emergenza che stiamo vivendo” commenta il primo cittadino.