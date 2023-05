Marathon bike della Brianza: aperte le iscrizioni per la 32esima edizione

Stesso percorso del 2022, stessa formula di gara, il 3 settembre andrà in scena ancora una volta la Marathon Bike della Brianza

Già aperte le iscrizioni per la classica che nel corso degli anni è diventata un appuntamento rituale per la mountain bike

CASATENOVO – Sono aperte le iscrizioni per la 32ª edizione della Marathon Bike della Brianza, in programma il 3 settembre, lungo i sentieri nei boschi della Valli del Curone e Santa Croce. L’edizione del 2023 avrà lo stesso format di quella dell’anno precedente con un percorso unico di 50 Km con 1.200 metri di dislivello con partenza e arrivo, come da tradizione, dalla palestra di via Volta dove si troveranno tutte le strutture della manifestazione.

La gara, inserita nel calendario nazionale Fci, è aperta anche ai tesserati degli enti, ai cicloturisti e non tesserati e quest’anno, oltre ad essere consueta prova dei circuiti Trek – Zerowind Mtb Challenge e Coppa Lombardia Mtb, fa parte anche del calendario delle 12 granfondo del Prestigio 2023 promosso da Mtb Magazine.

La quota di iscrizioni resterà ridotta a 30 euro fino al 30 giugno. Dal 1 luglio invece l’iscrizione sarà possibile a 35 euro e dal 1 agosto salirà a 40 euro, fino a martedì 29. Dopodiché è previsto un ulteriore aumento a 45 euro. Si potranno iscrivere solo i non tesserati fino a venerdì 1 settembre, giorno ultimo per le iscrizioni on-line. Nella giornata di sabato 2 settembre, fino alle 19.30, verranno accettate presso la segreteria solo iscrizioni di concorrenti non tesserati.

Sarà possibile iscriversi on-line con pochi click dalla piattaforma digitale ENDU www.endu.net seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata alla gestione delle iscrizioni alla 32ª Marathon bike della Brianza.

Chi invece vorrà continuare ad utilizzare il metodo di iscrizione più tradizionale, con pagamento in contanti, dovrà consegnare il modulo cartaceo direttamente ai “Marathon Bike Point”: Edicola Lissoni di Casatenovo, il negozio Bicimania di Lissone e DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori.