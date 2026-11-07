Mensa di Sartirana, il Comune attende il via libera dell’Ispettorato

Gli uffici comunali stanno lavorando con l’Istituto Comprensivo per completare gli adempimenti richiesti

La riapertura dipenderà dalle valutazioni degli enti competenti

MERATE – La mensa della scuola primaria di Sartirana resta in attesa di una soluzione definitiva, mentre il servizio di refezione scolastica continua a essere garantito attraverso modalità alternative. A fare il punto sulla situazione è il Comune di Merate, che con una comunicazione rivolta alle famiglie ha aggiornato gli sviluppi relativi alla sospensione dell’utilizzo dei locali destinati alla mensa, in vigore dallo scorso 16 ottobre.

La vicenda era emersa dopo la decisione della dirigente scolastica di interrompere l’utilizzo degli spazi, collocati nel seminterrato dell’edificio, in seguito ad alcune verifiche sulle condizioni dei locali e sulla loro idoneità a essere utilizzati come luogo di lavoro. La sospensione era stata disposta su indicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in attesa degli approfondimenti richiesti e della documentazione necessaria.

Al momento, la situazione resta dunque in una fase di attesa. L’Amministrazione comunale spiega che gli uffici stanno lavorando in collaborazione con l’Istituto Comprensivo per completare gli adempimenti richiesti e valutare le possibili soluzioni, una volta ricevuto il pronunciamento dell’Ispettorato al termine dell’istruttoria.

Nel frattempo, il Comune rassicura le famiglie sul regolare svolgimento del servizio. I pasti continuano a essere distribuiti agli alunni, che li consumano nelle rispettive classi o in altri ambienti individuati dalla scuola. Per garantire le condizioni igieniche previste, i tavoli vengono sanificati e vengono utilizzati stoviglie e contenitori monouso. Il menù scolastico non ha subito modifiche.

Si tratta della soluzione organizzativa individuata dal Comune insieme al gestore del servizio e all’Istituto Comprensivo, con l’obiettivo di contenere il più possibile i disagi per gli alunni e le famiglie, garantendo la continuità della refezione anche durante il periodo di sospensione dei locali.

La ripresa dell’utilizzo della mensa seminterrata resta subordinata agli esiti delle valutazioni degli enti competenti. L’Amministrazione comunale, consapevole delle difficoltà che questa situazione comporta nella quotidianità scolastica, assicura che continuerà a seguire la vicenda in coordinamento con la scuola e a tenere informate le famiglie, sia sui tempi di un eventuale rientro nei locali sia su possibili soluzioni definitive alternative.

Per il momento, quindi, non è ancora stata comunicata una data per la riapertura della mensa: si attende il responso dell’Ispettorato del Lavoro.