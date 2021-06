Merate, alla giornata ecologica di Brugarolo raccolti almeno 250 chili di spazzatura

Ieri, sabato, nella frazione di Brugarolo si è tenuta la seconda giornata ecologica promossa dal Comune

L’assessore Robbiani: “Felice per la presenza di tanti ragazzi. Constato, senza polemica, l’assenza degli ambientalisti da tastiera”

MERATE – Almeno 250 chili di spazzatura raccolta e rimossa dalla strada. E’ l’ingente “bottino” messo a segno durante la seconda giornata ecologica promossa dall’amministrazione comunale e andata in scena ieri, sabato, nella frazione di Brugarolo. Una ventina di partecipanti, tra cui molti ragazzi, per la soddisfazione dell’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani: “Una partecipazione che raccolgo come un buon segno. Devo invece constatare, senza polemica, ma come pura presa d’atto, la consueta assenza degli ambientalisti da tastiera, dei comitati e associazioni che a parole sono bravissimi ma che quando c’è da agire evidentemente hanno altro da fare”.