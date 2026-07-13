Merate, ancora lavori in via Trento e viale Cornaggia: ora tocca all’acquedotto

L’intervento interesserà circa 700 metri di rete e inizierà il 20 luglio: si tratta di un investimento da 230mila euro

Sono previste nuove modifiche al traffico nelle vie già interessate fino a poche settimane fa dai lavori di LeReti

MERATE – Ancora lavori in via Trento e in viale Cornaggia. Dopo l’intervento in carico a Le Reti, relativo alla riqualificazione delle reti del gas, ora le due vie centrali della città saranno interessate ai lavori di rifacimento della rete acquedottistica a servizio delle utenze di viale Cornaggia e via Trento.

Il cantiere mobile sarà allestito da lunedì prossimo, 20 luglio, con operai, ruspe e i famigerati semafori necessari per disciplinare il senso unico alternato che torneranno a far capolino in città, a poco meno di un mese dalla conclusione del lungo e articolato lavoro sulle reti del gas.

Il nuovo intervento, in carico a Lario Reti Holding in accordo con il Comune di Merate, si è reso necessario dopo le perdite emerse durante i recenti lavori di sostituzione della rete del gas, che hanno evidenziato il significativo stato di ammaloramento delle tubazioni, già causa di alcune interruzioni del servizio idrico.

L’opera interesserà complessivamente circa 700 metri di rete e prevede un investimento di 230 mila euro da parte di Lario Reti Holding. Oltre alla sostituzione della condotta, sarà spostata la rete di distribuzione sul lato opposto della carreggiata e saranno rifatti integralmente gli allacci delle utenze. La tratta interessata si sviluppa nella stessa corsia stradale delle condotte del gas recentemente sostituite: per questo, durante i lavori sulle dorsali principali dell’acquedotto eseguiti circa due anni fa con fondi PNRR, non era stato possibile rilevarne con precisione il grado di deterioramento.

La prima fase dei lavori interesserà viale Cornaggia e si svolgerà tra luglio, con l’inizio lunedì 20 e la prima metà di settembre 2026, salvo imprevisti. Il traffico sarà regolato con senso unico alternato e impianto semaforico. Al termine di ogni giornata gli scavi saranno richiusi con materiale inerte, consentendo, di norma, la rimozione del semaforo nelle ore di chiusura del cantiere, mentre ogni venerdì sarà eseguito un ripristino provvisorio dell’asfalto per garantire una regolare circolazione nel fine settimana.

Le lavorazioni più complesse, tra cui il collegamento della nuova rete con quella esistente in via San Francesco, saranno effettuate prevalentemente in orario notturno per limitare i disagi. Contestualmente saranno realizzati anche i nuovi allacci alle utenze. Durante queste operazioni potranno verificarsi temporanee interruzioni del servizio, limitate alle utenze interessate, che saranno comunicate con avvisi in loco e attraverso il servizio “Avvisami” di Lario Reti Holding, al quale i cittadini sono invitati a iscriversi. I collegamenti tra la nuova dorsale e la rete esistente potranno invece comportare temporanee sospensioni dell’erogazione idrica per l’intera zona interessata.

Conclusa la prima fase, il cantiere si sposterà in via Trento, dove, per la ridotta larghezza della strada, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori sarà consentito l’accesso dei residenti ai tratti non interessati dagli scavi, mentre il passaggio pedonale sarà sempre garantito in sicurezza. La viabilità sarà deviata lungo via Roma, via Arlati e via Mameli e alcuni stalli di sosta di via Trento saranno riservati ai residenti di piazza Don Minzoni. Le indicazioni dettagliate relative alla seconda fase saranno comunicate prima dell’avvio dei lavori.

Contestualmente ai nuovi allacci, il gestore del servizio idrico potrà richiedere, ove necessario, lo spostamento dei contatori al confine tra proprietà pubblica e privata, come previsto dalla normativa vigente. Al termine dell’intervento, dopo il periodo necessario all’assestamento degli scavi, saranno eseguiti i ripristini definitivi del manto stradale, coordinati tra Lario Reti Holding e Lereti per evitare sovrapposizioni tra gli interventi sulle reti dell’acquedotto e del gas e valutare anche l’estensione delle asfaltature a beneficio della qualità complessiva della pavimentazione.

Comune di Merate e Lario Reti Holding sottolineano come l’intervento, pur comportando inevitabili disagi temporanei, sia indispensabile per sostituire una rete fortemente ammalorata, ridurre il rischio di nuove perdite e garantire nel tempo un servizio idrico più efficiente, sicuro e affidabile.