Dovranno essere eseguiti lavori di ripristino del manto stradale

Garantita la regolare apertura sabato 7 dicembre

MERATE – Il centro di raccolta in via Ca’ Rossa resterà chiuso per lavori di ripristino del manto stradale giovedì 5 e venerdì 6 dicembre.

Lo fa sapere l’amministrazione comunale precisando che la struttura sarà regolarmente aperta al pubblico sabato 7 dicembre, giorno in cui ricade la festa patronale di Sant’Ambrogio, seguendo il normale orario.