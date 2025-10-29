Merate: è tutto pronto per l’Halloween Party il 31 ottobre

Sfilata in piazza e cena mostruosa al centro anziani per la serata più spaventosa dell’anno

Pro Loco e cooperativa Sineresi insieme per la festa di Halloween

MERATE – Il centro storico è già stato addobbato con nastri arancioni, zucche e fantasmi. E’ tutto pronto per l’Halloween Party in programma venerdì 31 ottobre in centro.

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco insieme a Sineresi, la cooperativa che gestisce il centro anziani. Ad aprire la festa la sfilata in centro alle 17 con truccabimbi e dolcetto e scherzetto tra i negozi. Alle 18.30 sarà possibile gustarsi un aperitivo da paura al centro anziani (su prenotazione), dove si terrà anche la cena mostruosa seguita dallo spettacolo del magic clown Trallallero.

Da segnalare, sempre venerdì 31 ottobre, le letture spaventose in programma alle 16 al museo civico don Ambrosioni (a fianco della biblioteca) a cura delle lettrici volontarie e alla sera, alle 21, lo spettacolo musicale di Halloween organizzato in auditorium da Marcello Corti e dalla banda sociale meratese.