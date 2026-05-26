Merate: incetta di medaglie per l’Asd Rhythmics Gym alle finali nazionali di Lignano

Le gare si sono svolte dall’11 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro

La società meratese torna a casa con 24 oro, 13 argenti e 10 bronzi conquistando in tutto 47 podi

MERATE – Incetta di medaglie per l’Asd Rhythmics Gym alle finali nazionali Csi di ginnastica ritmica, tenutesi dall’11 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro.

“Una settimana ricca di emozioni, adrenalina, tensione e gioia, tutte le nostre ginnaste hanno gareggiato a testa alta e con grande determinazione. Siamo molto orgogliose di tutte loro e del percorso che hanno fatto durante la stagione sportiva, questo è il grande risultato e frutto di ogni allenamento passato in palestra” commentano dallo staff tecnico composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala e dalla coreografa Yuliia Sakharova.

E aggiungono: “Una settimana dove il legame tra noi tecniche, ginnaste e genitori si è rafforzato ancora di più, vedere le nostre ginnaste abbracciarsi, tifarsi a vicenda, vedere i genitori tifare tutte le nostre ginnaste, saltare, piangere di gioia sugli spalti del palazzetto è il valore di questo sport e la filosofia della nostra realtà”.

Le prime a scendere in pedana sono state le ginnaste del livello small.

Squadra 1° categoria composta da Sabrina Gessati, Vittoria Voleno, Noemi Galbusera e Sofia Beretta sono campionesse nazionali, prime classificate nell’Assoluta, prime classificate specialità unico e terze classificate specialità misto.

La ⁠squadra composta da Giulia Casati, Martina Maggioni, Erin Healy, Alice Verri ha vinto il titolo di campionesse nazionali, seconde classificate nell’assoluta, prime classificate specialità misto e seconde classificate specialità unico.

Per le squadre di 2° categoria la squadra composta da Greta Bovati, Elena Zahami, Greta Falsitta e Natalie Poltronieri conquista la tripletta d’oro laurendosi campionesse Nazionali in tutte e tre le classifiche. La squadra composta da Chiara Mankhin, Bianca Mauri, Sofia Aleotti e Sofia Quinterio conquista il titolo di vicecampionesse nazionali, seconde classificate nell’assoluta, seconde classificate misto, terze classificate unico.

Per le individualiste small categoria lupette Gaia Nappi conquista il titolo di campionessa nazionale assoluta, il bronzo nella specialità palla e il settimo piazzamento Italiano nella specialità corpo libero.

Per le allieve specialità fune Greta Bovati sale sul gradino più alto del podio ottenendo il titolo di campionessa nazionale.

Martina Maggioni è settima con il quinto punteggio.

La seconda giornata sono scese in pedana le ginnaste del livello Entry.

Per la coppia esordienti Celeste Damiani e Lucia Longhi conquistano il bronzo italiano.

Per gli individuali categoria Lupette, Lucia Longhi è campionessa nazionale, conquista l’oro nell’assoluta, l’oro nella specialità cerchio e il sesto piazzamento italiano nella specialità corpo libero.

Celeste Damiani nella specialità cerchio conquista il bronzo nazionale.

Per gli individuali categoria Tigrotte Aurora Mandelli è tra le dieci ginnaste più forti d’italia su ben 54 ginnaste partecipanti.

La terza giornata di gare per gli individuali Allieve Entry, Elisa Ciobotariov è campionessa nazionale assoluta e nella specialità palla, per la specialità fune conquista l’argento Italiano. Ludovica Valenti è bronzo nazionale nella classifica assoluta, quinta alla palla e settima nella fune.

Per le Tigrotte Base Zoe Manetti è tra le prime undici ginnaste Italiane.

Categoria Allieve Base, Asia Di Donna nella specialità palla si conferma tra le prime 20 ginnaste.

Categoria Ragazze Medium, Giulia Banfi è vicecampionessa nazionale. Conquista l’argento nella classifica assoluta, specialità clavette e specialità cerchio.

Nella quarta giornata di gare sono scese in pedana per la coppia 2° categoria Medium Sarah Cirillo e Asia Zuliani laureandosi vicecampionesse nazionali. conquistano l’argento Nazionale a solo 0,05 cent. dal gradino più alto.

Per le Allieve Medium Asia Zuliani è campionessa nazionale conquista l’oro nella specialità fune il quinto piazzamento Italiano Assoluto, e nella specialità palla è tra le 13 ginnaste più forti

Per la categoria Junior Entry Nicole Poltronieri conquista il quinto piazzamento italiano assoluto, settima nella specialità palla e decima nella specialità cerchio.

Rebecca Sirtori è tra le venti ginnaste italiane.

Categoria Junior Large Ginevra Perego è campionessa Nazionale Assoluta, argento nella specialità palla e quarta nella specialità cerchio.

Sofia Perego è vicecampionessa nazionale Assoluta, bronzo specialità palla e nona specialità cerchio.

Nel quinto giorno di gare, sono scese in pedana la squadra terza categoria Entry composta da Allegra Consonni, Metis Gatti e Beatrice Piacentini.

Conquistano l’oro e il titolo di campionesse Nazionali nella classifica assoluta, l’argento nella specialità misto e il quarto piazzamento nella specialità unico.

Per le individuali Ragazze Base, Ludovica Amendola è campionessa Nazionale assoluta e nella specialità cerchio, settimo posto nella specialità clavette.

Alyssa Pizzo, per la categoria Junior Base è tra le venti ginnaste italiane nella specialità cerchio.

Nella sesta giornata di gare sono scese in pedana per la coppia 3° categoria Large, Rebecca Amendola e Sofia Perego dove hanno conquistato l’oro Nazionale e il titolo di campionesse Nazionali.

Per le Junior Medium Ilenia Pena Quintana è campionessa Nazionale assoluta, argento nella specialità palla e quinta nella specialità cerchio.

Camilla Ripamonti conquista l’oro ed è campionessa Nazionale nella specialità cerchio Junior Medium.

Tripletta di bronzo per Alessia Piazza categoria Master Medium, sale sul terzo gradino nella classifica assoluta, nella specialità clavette e nastro.

Alice Biava categoria Senior Medium conquista il nono piazzamento Italiano assoluto, undicesimo specialità nastro e tredicesimo specialità clavette.

L’ultima giornata di gare si conclude con l’oro per la coppia di 4° categoria Large composta da Diana Marca e Alice Veronese, incoronandosi campiomesse Nazionali.

Per le individuali Senior Large, Rachele Varisco centra la tripletta d’oro, è campionessa Nazionale Assoluta, nella specialità clavette e nella specialità nastro.

Angela Cogliati conquista il quinto posto assoluto, quinta nella specialità clavette e ottava nella specialità nastro.

Grandi complimenti a tutte le ginnaste e allo staff tecnico da parte del Vicepresidente Tartaglia e dalla Vicepresidente Giovanna Scardina.

Prossimo appuntamento il saggio di fine anno il 5 giugno presso il palazzetto Aquamore.

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