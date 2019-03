MERATE – Potrebbe essere il mancato rispetto di una precedenza il motivo dell’incidente avvenuto poco dopo le 14 all’altezza della rotonda di via Bergamo. Due i veicoli coinvolti nello scontro avvenuto in corrispondenza di via Campi. Nell’incidente, che per fortuna non ha fatto registrare feriti gravi, sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui anche un minorenne.

In base a quanto è stato possibile apprendere sul posto sembrerebbe che la Hyundai Jetz, con alla guida un uomo di 88 anni, stesse viaggiando da Robbiate in direzione Merate quando è andata a sbatter contro una Opel Mokka di colore bianco con a bordo una mamma con il figlio. Sembrerebbe che il monovolume stesse uscendo da via Campi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza dei volontari del Soccorso di Cornate e una pattuglia della Polizia locale di Merate. Spetterà agli agenti del comando cittadino stabilire l’esatta dinamica dello scontro.