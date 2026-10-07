Merate, la Croce Rossa cerca volontari: corso al via a novembre

Due serate informative sono in programma l’8 e il 12 ottobre alle 20.45 a Olgiate Molgora

Il percorso, completamente gratuito, prenderà il via giovedì 5 novembre e prevede lezioni il lunedì e il giovedì sera

OLGIATE MOLGORA – Un nuovo percorso di formazione per entrare nella Croce Rossa Italiana e iniziare un’attività di volontariato sul territorio. Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, con sede a Olgiate Molgora, cerca nuovi volontari e si prepara ad avviare a novembre un nuovo corso, completamente gratuito.

Prima dell’inizio delle lezioni sono previste due serate informative, pensate per presentare il percorso e fornire tutte le indicazioni sulle successive possibilità formative. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 8 ottobre e lunedì 12 ottobre alle 20.45, nella sede della Croce Rossa di Merate, in via Monterosa 10 a Olgiate Molgora.

Il corso prenderà il via giovedì 5 novembre e si concluderà lunedì 7 dicembre. La prima fase prevede lezioni due sere alla settimana, il lunedì e il giovedì, per una durata complessiva di circa un mese.

La partecipazione è aperta a partire dai 14 anni compiuti. Al termine di questa prima formazione sarà possibile entrare a far parte della Croce Rossa Italiana, partecipando alla vita associativa del Comitato locale.

Per i volontari maggiorenni si aprirà quindi la possibilità di proseguire il percorso formativo. Un primo sbocco è quello di operatore del trasporto sanitario, attività che comprende accompagnamenti e trasporti ospedalieri non in emergenza, effettuati con autovetture e ambulanze. A queste attività si aggiungono l’assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni sportive e gli interventi di carattere sociale.

Chi vorrà continuare la formazione potrà successivamente conseguire anche la qualifica di soccorritore in emergenza, arrivando a intervenire in ambulanza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza 112.

Le due serate di ottobre saranno l’occasione per approfondire nel dettaglio qualifiche, requisiti e durata dei diversi moduli formativi, prima dell’avvio del corso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, all’indirizzo indicato dall’associazione.