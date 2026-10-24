Merate, l’Osservatorio celebra i 100 anni del telescopio Zeiss: la visita di Mauro Piazza

Il sottosegretario regionale ha incontrato i responsabili della struttura venerdì 23 ottobre

Al centro dell’incontro i nuovi laboratori e le infrastrutture tecnologiche

MERATE – Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ha visitato l’Osservatorio Astronomico di Brera, nella sede di Merate, per conoscere da vicino le attività di ricerca, i nuovi investimenti e le prospettive di sviluppo della struttura. L’incontro si inserisce nell’anno del centenario della prima luce dello storico telescopio Zeiss, avvenuta nel 1926, una ricorrenza significativa per una realtà scientifica di rilievo internazionale che ha sede nel Lecchese.

La visita, avvenuta ieri, venerdì 23 ottobre, ha permesso al sottosegretario di confrontarsi con i responsabili dell’Osservatorio sui progetti in corso e sul contributo della struttura alle principali iniziative scientifiche internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata agli investimenti per la realizzazione di nuovi laboratori e infrastrutture tecnologiche all’avanguardia, destinati allo sviluppo di strumenti ottici e astrofisici avanzati.

“L’Osservatorio di Merate è un’eccellenza del nostro territorio e un motivo di orgoglio per tutto il Lecchese e per la Lombardia. Da cento anni questo luogo contribuisce al progresso della conoscenza scientifica, dimostrando come dal nostro territorio possano nascere competenze, tecnologie e progetti capaci di affermarsi a livello internazionale”, ha dichiarato Piazza.

Il centenario del telescopio Zeiss coincide dunque con una fase di crescita per la sede meratese, impegnata nella ricerca astronomica e astrofisica e nello sviluppo di nuove tecnologie.

“È significativo che il centenario del telescopio Zeiss coincida con una nuova fase di crescita dell’Osservatorio. Qui non si custodisce soltanto una storia scientifica importante, ma si costruisce il futuro dell’astronomia e dell’astrofisica, grazie a competenze altamente specializzate e a strumenti tecnologici d’avanguardia. Un lavoro che porta il nome di Merate e della Lombardia nel mondo”, ha aggiunto il sottosegretario.

Nel corso della visita, Piazza ha inoltre ringraziato Roberto Della Ceca, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera, e Filippo Zerbi, presidente del Council dell’Osservatorio SKA (SKAO), per l’accoglienza e per il lavoro svolto a sostegno della ricerca scientifica.

“Investire nella scienza significa investire nel futuro: offrire opportunità ai giovani, attrarre talenti, generare innovazione e creare sviluppo. L’Osservatorio di Merate dimostra concretamente come la ricerca scientifica e il territorio possano crescere insieme, generando valore e opportunità per le prossime generazioni”, ha concluso Piazza.