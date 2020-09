Merate, seggi elettorali non nelle scuole: ecco le sedi alternative

La scelta dell’amministrazione comunale per non interrompere la didattica a pochi giorni dalla ripartenza

Nuovi seggi elettorali in occasione del referendum sul taglio del numero dei parlamentari

MERATE – La chiamata alle urne per l’imminente referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari non comporterà, a Merate, l’interruzione dell’attività scolastica. La Giunta guidata dal sindaco Massimo Panzeri ha infatti individuato delle sedi alternative dove allocare i seggi elettorali in vista del referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre. “Non vogliamo costringere gli studenti a restare a casa dopo la ripresa delle attività lunedì 14 settembre” le motivazioni espresse dall’amministrazione che si è adoperata in queste settimane per trovare sedi alternative. La scuola media Manzoni, la primaria di via Montello, di Sartirana e di Pagnano resteranno quindi libere. I seggi verranno allestite nella ex scuola primaria Frisia, al centro di aggregazione giovanile La Scuderia, nelle ex scuole di Novate e a Villa Confalonieri, come da tabella sottostante.