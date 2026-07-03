Merate, torneo di beach volley con l’Ac Pagnano

Sono aperte le iscrizioni al torneo di beach volley
MERATE – E’ partito il conto alla rovescia per il torneo di beach volley 4 x 4 organizzato anche quest’anno dall’Ac Pagnano, società che il 21 giugno scorso ha festeggiato il 65esimo anniversario di fondazione.
La manifestazione sportiva si terrà dal 7 al 23 luglio richiamando, come da tradizione, tantissimi sportivi al campetto in sabbia presente in oratorio.
Maggiori informazioni sul torneo e sulle modalità di iscrizione sul sito www.acpagnano.it
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