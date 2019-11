Merate, tutto esaurito in Auditorium per “Amori da morire”

Continua a mietere successi il Festival di teatro Città di Merate organizzato da Ronzinante

Mancano tre spettacoli per chiudere la rassegna: il 15 settembre appuntamento a Novate con OltreFestival

MERATE – Tutto esaurito sabato scorso all’auditorium Giusi Spezzaferri nell’ambito del Festival di Teatro “Città di Merate”. In scena l’applauditissima commedia intitolata “Amori da morire”, portata alla ribalta dall’associazione culturale Opera.

Ottima la prova dei tre attori romani Gianni Pontillo , Deborah Caroscioli e Roberto Bonaccorsi che si sono alternati sul palco dando vita a una commedia brillante e appassionante, capace di conquistare il pubblico meratese e di mettere a nudo, con leggerezza, ironia e brio, le difficoltà all’interno e all’esterno della coppia. Un ennesimo successo, quindi, per il festival targato Ronzinante grazie al quale stanno facendo tappa in città compagnie degne delle più prestigiose stagioni teatrali nazionali.

Gli ultimi tre appuntamenti del Festival Città di Merate

La rassegna prevede ancora tre appuntamenti. Venerdì 15 novembre alle 21 si tornerà a Novate per l’ultimo spettacolo di OltreFestival: in scena “La mia miglior nemica” con Rataplan di Garlate.

La storia ci presenta quattro donne che cercano invano di uscire con la fantasia dall’ospedale psichiatrico in cui sono costrette a vivere rappresentando una commedia nella quale i loro sentimenti e le loro emozioni s’incrociano.

La trama di “La mia miglior nemica”

Clara torna da un viaggio e le piomba in casa Elena per chiederle ospitalità perché Laura, la sua ex coinquilina, torna per qualche giorno dall’Australia, dove si è trasferita, e non sa che l’uomo che stava per sposare, ora vive con la sua amica. Per evitare che la cosa venga fuori, Elena si trasferisce da Clara aspettando l’arrivo di Laura. Tra le valige però c’è una borsa che Elena ha portato per sbaglio in casa. La aprono e trovano una pistola, nel frattempo arriva Laura. Per un po’ le due dimenticano l’arma, troppo prese ad inventare scuse affinché Laura non scopra che l’amica le ha portato via il fidanzato. Gianna, la ragazza della porta accanto, suona alla porta di Clara e dice di essere la proprietaria della borsa…Chi è questa Gianna e perché ha una pistola? Elena è troppo preoccupata a tenere il suo segreto, ma forse c’è anche qualcun altro che ha qualcosa da nascondere…

Il 30 la chiusura del festival di teatro città di Merate

A seguire domenica 24 novembre verrà ospitata in Auditorium la commedia “Bon Mariage” di Teatro Impiria di Verona e, infine, il 30 novembre sul palco, dopo il divertentissimo spettacolo di cabaret con il duo comico Dal Fiume – Dondarini, si potrà assistere alla consegna dei premi alle compagnie vincitrici nelle varie categorie. Intanto, per il 15 novembre sono solo 10 i posti disponibili e quindi gli organizzatori consigliano di prenotare il posto attraverso SMS, Whatsapp o chiamando il numero 335 5254536.