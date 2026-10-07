Missaglia, torna la Mostra Mercato al Monastero: due giorni tra sapori e cultura

Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Monastero di Santa Maria della Misericordia ospita la quattordicesima edizione della manifestazione

Due giornate tra prodotti locali, creazioni artigianali, workshop con degustazione, musica live, mostre e storia del territorio

MISSAGLIA – Due giornate dedicate all’artigianato, ai prodotti del territorio e alla cultura tornano negli spazi dell’ex convento di Santa Maria della Misericordia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Monastero ospiterà la quattordicesima edizione della Mostra Mercato, appuntamento che rinnova una tradizione legata alla storia agricola della Brianza.

La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Missaglia dal 2018 e viene proposta due volte all’anno con l’obiettivo di rievocare le storiche fiere agricole che, fino al secolo scorso, animavano questo luogo, oggi sconsacrato.

Sotto la guida di Donatella Diacci, l’iniziativa si avvale della collaborazione delle cittadine missagliesi Loredana Fumagalli, Claudia Spreafico e Gloria Brivio, impegnate nella direzione artistica e nella comunicazione. Il progetto si sviluppa attorno a due parole d’ordine: #nonsolomarket e #facciamocultura.

La Mostra Mercato punta infatti a essere qualcosa di più di una semplice occasione commerciale. Al centro c’è il saper fare, con espositori professionisti selezionati dall’organizzazione che porteranno prodotti agricoli e alimentari del territorio: pane e prodotti da forno, dolci artigianali, farine, pasta, miele e prodotti dell’alveare, formaggi, salumi, vini, birre artigianali e distillati. Non mancheranno conserve, confetture, erbe officinali, prodotti per la cosmesi naturale, frutta e verdura fresca o essiccata e altre specialità agricole e gastronomiche.

Ampio spazio anche all’artigianato, con ceramiche realizzate a mano, gioielli botanici e floreali, accessori e articoli in pelle, abbigliamento, quaderni e taccuini artigianali, borse, zaini e oggetti d’autore. Un insieme di produzioni che mette in relazione tradizione, design e creatività.

Ad accompagnare il percorso dei visitatori ci sarà inoltre il punto ristoro curato da Beeranza e Gelateria Spirali.

Il programma prende il via sabato 10 ottobre alle 14.30, mentre alle 15.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale. Dalle 18.30 spazio all’aperitivo sotto gli affreschi della chiesa sconsacrata, con un buffet guidato curato dallo chef Stefano Figini e dal Panificio Cazzaniga. Il costo è di 20 euro a persona e la prenotazione scrivendo a cazzanigapanificio@gmail.com oppure telefonando allo 039 5786153 è richiesta entro venerdì 9 ottobre.

La serata proseguirà alle 20.30 con “Perché tutto in fondo è jazz”, concerto gratuito a cura de Il Boom Swing Band. In questo caso la prenotazione è obbligatoria (scrivendo a prenotazioni.monastero@gmail.com) e i posti disponibili sono al massimo 90.

Domenica 11 ottobre la Mostra Mercato aprirà alle 9.30. Il programma sarà dedicato in particolare ai sapori del territorio, all’artigianato e alla cultura del cibo.

Alle 11 è previsto il workshop gratuito con degustazione “Senza 00. Con gusto!”, dedicato alla preparazione di frolle, biscotti e torte a base di farine di castagne, a cura del blogger Nicholas’ Bakery di Giallo Zafferano.

Alle 15 sarà la volta di “Il Pane Cunzato”, workshop gratuito con degustazione insieme a Michele De Pace del forno Pan Tramvai. Alle 16, invece, il pubblico potrà approfondire le differenze tra “Croissant, Cornetto o Brioche?”, con un appuntamento dedicato alla produzione artigianale e alle caratteristiche dei tre prodotti, a cura di Luca Anichini di Lampo di Dolcezza.

Chiuderà il programma degli appuntamenti gastronomici, alle 17, la tavola rotonda gratuita con degustazione “Dalla tradizione al lievito madre 2.0”. Al centro, il futuro del pane e il confronto tra due generazioni di panificatori, con Paolo Sala di Paolo Sala Bakery, Michele De Pace di Pan Tramvai, Corrado Scaglione di Cerere l’Atelier del Pane, Luca Gianotti di Prestinè e Luigi Maddalena di Molini Riggi.

La due giorni sarà arricchita anche da una mostra d’arte collettiva con le opere de La Bottega dell’Arte e da una mostra fotografica di Pietro Redaelli. Spazio inoltre al Museo di vita contadina, con un percorso dedicato ad attrezzi, testimonianze e oggetti della quotidianità che hanno segnato la storia rurale del territorio.

La Mostra Mercato sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il Monastero quattrocentesco e i suoi spazi: gli affreschi, il chiostro, il refettorio, la dispensa, la chiesa sconsacrata e il parco. Un patrimonio che completa il programma della manifestazione attraverso un percorso tra arte, storia e memoria del territorio.

Per informazioni è possibile scrivere a assessore.cultura@comune.missaglia.lc.it oppure consultare il profilo Instagram @monastero_della_misericordia.