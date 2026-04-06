Molteplici podi per l’Asd Rhythimics Gym alla tappa meratese delle gare regionali

Conquistato il pass per le finali nazionali

In gara i livelli Base, Medium, Large, Advanced

MERATE – Seconda tappa delle gare regionali di ginnastica ritmica Csi sabato 28 e domenica 29 marzo al Palazzetto dello Sport di via Matteotti. In cabina di regia dell’evento sportivo che ha visto scendere ginnaste individuali dei livelli Base, Medium, Large, Advanced provenienti da tutta la Lombardia la società meratese Asd Rhythmics Gym.

“Sono state due giornate ricche di grandi emozioni e traguardi. Tutte le nostre ginnaste in gara hanno dimostrato il grande impegno e il duro lavoro di ogni allenamento. Hanno saputo affrontare questa importante gara con grande determinazione. Siamo molto contente di tutte loro e della loro grande crescita” fanno sapere dello staff tecnico composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala e dalla coreografa Yuliia Sakharova.

La manifestazione ha visto le ginnaste meratesi conquistare ben sette ori, nove argenti e sei bronzi.

La prima giornata di gara ha visto scendere in pedana i livelli Base e Medium.

Per il livello Base categoria Tigrotte Zoe Manetti ha conquistato il pass per le finali nazionali ottenendo il quinto posto nella classifica assoluta, mentre per la categoria Allieve, Asia Di Donna ha ottenuto il sesto posto assoluto e l’ottavo piazzamento nella specialità palla conquistando il pass per le finali nazionali.

Nella categoria Ragazze Ludovica Amendola ha fatto tripletta d’oro, laurendosi campionessa regionale assoluta, nella specialità clavette e cerchio, ottenendo la qualifica nazionale.

Per la categoria Junior Alyssa Pizzo ha ottenuto il pass nazionale nella specialità cerchio, mentre Sofia Colombo ha sfiorato la qualifica ottenendo ottimi piazzementi.

Per il livello Medium, nella categoria Allieve, Asia Zuliani ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale nella classifica assoluta e nella specialità fune ottenendo il pass nazionale. Sarah Cirillo ha sfiorato il pass nazionale per pochissimi centesimi piazzandosi tra le prime sette ginnaste lombarde.

Giulia Banfi, per la categoria Ragazze, è vicecampionessa regionale ottenendo l’argento nella classifica assoluta e nella specialità clavette, bronzo nella specialità cerchio, conquistando il pass nazionale.

Nella categoria Senior, Alice Biava ha staccato il pass nazionale posizionandosi al quinto posto assoluto.

Nella categoria Junior Medium, Ilenia Pena Quintana è campionessa regionale assoluta e vicecampionessa regionale nella specialità palla e cerchio staccando il pass nazionale.

Camilla Ripamonti ottiene il pass nazionale nella specialità cerchio con il quinto punteggio assoluto.

Agata Quinterio e Agatha Castenetto hanno sfiorato la qualifica nazionale per pochissimi centesimi. Per la categoria Master, Alessia Piazza ha ottenuto e il bronzo regionale classifica assoluta e stacca il pass nazionale, Diana Marca sfiora il podio nella specialità nastro.

Per il livello Large, categoria Ragazze, Ginevra Perego è campionessa regionale assoluta, argento specialità cerchio e bronzo specialità palla conquistando il pass nazionale.

Sofia Perego ha staccato il pass nazionale conquistando il bronzo nella classifica assoluta e nella specialità cerchio. Rebecca Amendola ha sfiorato il podio per pochissimi centesimi.

La giornata di domenica si conclude con le ginnaste più grandi del livello Large. Rachele Varisco è campionessa regionale, fa doppietta d’oro nella classifica assoluta e nella specialità nastro, mentre nella specialità clavette ottiene l’argento e il pass nazionale.

Angela Cogliati è vicecampionessa regionale nella classifica assoluta, ha conquistato il bronzo regionale nella specialità nastro e il pass nazionale.

Alice Veronese ha invece sfiorato il pass nazionale e il podio regionale.

Prossima data importante sarà l’ultimo incontro regionale l’11 e 12 aprile, dove scenderanno in pedana i programmi di coppia e di squadra presso il palazzetto di Rho.

Grandi complimenti a tutte le ginnaste da parte della vicepresidente Giovanna Scardina e il presidente Tartaglia.

A presenziare questo weekend importante il sindaco di Merate Mattia Salvioni, l’assessore allo sport Gianpiero Airoldi e il consigliere allo sport Lorenzo Ravasi che si sono complimentati con la Rhythmics Gym per la grande organizzazione e per le talentuose ginnaste che rappresentano la città.