Molteplici podi per l’Asd Rhythmics Gym a Cornaredo

La gara si è tenuta domenica 23 marzo a Cornaredo

Le ginnaste meratesi hanno conquistato due ori, due argenti e un bronzo

MERATE – Due ori, due argenti e un bronzo: incetta di medaglie per l’asd Rhythmcs Gym, le cui ginnaste del gruppo intermedio hanno partecipato domenica 23 marzo alla gara Gymstar.

La squadra 1° categoria cerchi composta da Alice Verri, Erin Healy e Noemi Colombo ha ottenuto l’argento salendo sul secondo gradino podio, mentre il team composto da Noemi Marku, Ilaria Fumagalli, Gaia Falsitta e Maddalena Chirivì si è piazzato ai piedi del podio.

Per gli esercizi individuali Maddalena Chirivì ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria lupette corpo libero.

Noemi Colombo e Erin Healy nella categoria tigrotte palla sono salite sul gradino piú alto del podio conquistando l’oro.

Da segnalare nella categoria Allieve cerchio il bronzo conquistato da Noemi Marku che è salita sul 3 terzo gradino del podio.

Ottimi piazzamenti per Gaia Falsitta, Nicole Panzeri, Ilaria Fumagalli e Alice Verri che hanno sfiorato il podio per pochissimi centesimi.

“Tantissimi complimenti a tutte le nostre ginnaste che hanno partecipato, per la maggior parte di loro è stata la prima esperienza e vederle affrontante la pedana a testa alta e con grinta ci ha riempito il cuore di gioia” hanno commentato le istruttrici Isabella Scardina e Arianna Sala, che le seguono con grande determinazione e che stanno svolgendo un ttimo lavoro. Al coro di congratulazioni si è unita l’intera società.