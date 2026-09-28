Moto. Alessandro Lora è vice campione italiano del Civ Junior

Secondo posto al campionato italiano Civ Junior per il giovanissimo pilota di Calco

“Un’ottima stagione”: soddisfazione e orgoglio per i risultati raggiunti da Alessandro Lora

CALCO – Alessandro Lora, per tutti AleGas48, è vice campione italiano. Il titolo è arrivato ieri, domenica 27 settembre, al circuito di Varano di Meregalli, nel corso dell’ultima tappa del Civ (campionato italiano velocità) junior.

Il giovanissimo pilota residente a Calco, classe 2012, tesserato del Moto Club Merate, (che lo ha indicato tra i propri sportivi dell’anno nel gran gala dello sport andando in scena sabato pomeriggio in piazza Prinetti), ha infatti chiuso a solo cinque punti di distanza dal primo, Matteo Agostino, il campionato GP-7 Junior, che ha visto in gara le moto Ovale Gp 7 equipaggiate con motorizzazione Powered by Honda.

“E’ stata un’ottima stagione” commenta soddisfatto papà Marco Lora, da sempre al suo fianco nelle trasferte. “Alessandro partiva dal quarto posto in classifica e ha svolto una gara molto bella”. Una battaglia aperta e avvincente, iniziata sabato con la conquista della pole position, la prima della stagione, grazie a una qualifica 2 in cui Ale ha spinto sull’acceleratore in una prestazione superba.

Il talentuoso pilota brianzolo ha replicato l’ottima performance in gara 1, dominando il circuito dalla prima e ultima curva, ricucendo così tutto il divario in classifica. Con i giochi tutti ancora aperti, si è così svolta la gara 2, dove AleGas48 ha cullato il sogno di conquistare il titolo nazionale fino a due giri dalla fine quando è stato sorpassato da Matteo Agostino che ha conquistato il titolo tricolore.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto e stiamo già pensando al dopo” continua papà Marco. “Ale sta già andando con un suo compagno di team a Roma per due giorni di test sul circuito di Vallelunga in vista dell’ultima gara Civ wild car. Un grazie di cuore va ai nostri sponsor e alle tante persone che ci seguono e ci supportano”.