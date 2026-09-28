Moto. Alessandro Lora è vice campione italiano del Civ Junior

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Alessandro Lora

Secondo posto al campionato italiano Civ Junior per il giovanissimo pilota di Calco

“Un’ottima stagione”: soddisfazione e orgoglio per i risultati raggiunti da Alessandro Lora

CALCO – Alessandro Lora, per tutti AleGas48, è vice campione italiano. Il titolo è arrivato ieri, domenica 27 settembre, al circuito di Varano di Meregalli, nel corso dell’ultima tappa del Civ (campionato italiano velocità) junior.
Il giovanissimo pilota residente a Calco, classe 2012, tesserato del Moto Club Merate, (che lo ha indicato tra i propri sportivi dell’anno nel gran gala dello sport andando in scena sabato pomeriggio in piazza Prinetti), ha infatti chiuso a solo cinque punti di distanza dal primo,  Matteo Agostino, il campionato GP-7 Junior, che ha visto in gara le moto Ovale Gp 7 equipaggiate con motorizzazione Powered by Honda.

Il podio finale

“E’ stata un’ottima stagione” commenta soddisfatto papà Marco Lora, da sempre al suo fianco nelle trasferte. “Alessandro partiva dal quarto posto in classifica e ha svolto una gara molto bella”. Una battaglia aperta e avvincente, iniziata sabato con la conquista della pole position, la prima della stagione, grazie a una qualifica 2 in cui Ale ha spinto sull’acceleratore in una prestazione superba.

Il talentuoso pilota brianzolo ha replicato l’ottima performance in gara 1, dominando il circuito dalla prima e ultima curva, ricucendo così tutto il divario in classifica. Con i giochi tutti ancora aperti, si è così svolta la gara 2, dove AleGas48 ha cullato il sogno di conquistare il titolo nazionale fino a due giri dalla fine quando è stato sorpassato da Matteo Agostino che ha conquistato il titolo tricolore.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto e stiamo già pensando al dopo” continua papà Marco. “Ale sta già andando con un suo compagno di team a Roma per due giorni di test sul circuito di Vallelunga in vista dell’ultima gara Civ wild car. Un grazie di cuore va ai nostri sponsor e alle tante persone che ci seguono e ci supportano”.

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