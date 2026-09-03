Moto. Alessandro Lora sul podio a Modena nella penultima tappa del Civ junior

Giochi ancora aperti per la conquista del titolo italiano: il giovane pilota di Calco è quarto in classifica

Bella prestazione nel weekend a Modena per Alessandro Lora con un secondo e un terzo posto conquistati

CALCO – Un secondo e un terzo posto che rendono Alessandro Lora sempre più protagonista del Civ (campionato italiano velocità) junior.

Il giovanissimo talento di Calco, classe 2012, tesserato del Moto Club Merate, conosciuto con il soprannome di AleGas48, ha infatti mostrato tutto il proprio talento, grinta e determinazione portando a termine due bellissime prestazioni sul circuito di Modena.

Il round, andato in scena sabato e domenica scorsi, 29 e 30 agosto, rappresentava infatti il penultimo appuntamento del campionato italiano, che vede i giochi sempre più aperti per la conquista del titolo di campione italiano della rinnovata GP-7 Junior.

In gara le moto Ovale Gp 7 equipaggiate con motorizzazione Powered by Honda.

“In qualifica 1 sono arrivato al primo posto mentre in qualifica 2 secondo e sono purtroppo partito dalla seconda posizione – racconta lo stesso Alessandro sulla strada del ritorno a casa ringraziando tutti gli sponsor- . In gara 1 ho dovuto rimontare dopo una partenza difficile: alla prima curva ero ottavo e sono riuscito a recuperare parecchie posizioni chiudendo al secondo posto. In gara 2 ho tenuto il secondo posto per quasi tutta la prova, ma alla fine ho chiuso terzo perchè avevo le gomme un po’ consumate”.

Due ottimi risultati che lasciano ben sperare in vista dell’ultimo appuntamento del campionato, in programma nel fine settimana del 26 e 27 settembre 2026 all’Autodromo di Varano de’ Melegari.

Lora è infatti quarto in classifica a 20 lunghezze dalla vetta, dove è ancorato il campione in carica Filippo Balestrero.