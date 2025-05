Moto. Alessandro Lora sul podio alla seconda gara del campionato italiano velocità

AleGas48 è arrivato secondo domenica sul circuito di Ortona in Abruzzo

Ora il giovanissimo pilota calchese, tesserato del Moto Club Merate, è terzo in classifica generale

CALCO – Ottimi risultati per Alessandro Lora alla seconda gara del Civ, campionato italiano velocità, Junior 2025, categoria Ohvale 190 (minigpItalian series 190), andato in scena lo scorso fine settimana sul tracciato del circuito internazionale d’Abruzzo di Ortona.

Dopo l’apertura stagionale a Magione all’autodromo dell’Umbria, la giovane promessa del motociclismo, 13 anni da compiere a luglio, non ha deluso le aspettative mettendo in mostra tutto il suo talento sia in gara 1 che in gara 2, arrivando a pochissima distanza dal primo classificato.

“Siamo arrivati a Ortona giovedì perché si sarebbero dovute svolgere le prove venerdì – racconta papà Marco -. La pioggia ha però rivoluzionato i piani, spostando tutto a sabato, quando tutti i giovani partecipanti hanno effettuato una prova libera per testare e sistemare le moto scendendo poi subito in pista per le qualifiche”.

Alessandro, tesserato del Moto Club Merate, ha mostrato subito di essere in perfetta forma, conquistando la pole position sia in qualifica 1 che in 2. Nel pomeriggio di sabato si è svolta anche la sprint race: una bella gara costituita da brevi e spettacolari manche da otto giri ciascuna, che ha visto però il pilota calchese arrivare fuori dal podio (quarto) per via di un problema a una gomma. Domenica in gara AleGas48 è stato capace di riscattarsi chiudendo a pochi decimi dal vincitore Maicol Colazzo in una gara appassionante e avvincente.

“Dedico questo podio a Samu, il bambino che è caduto in gara a Magione” le parole di Alessandro, balzato ora al terzo posto in classifica generale.”Voglio ringraziare il mio team, FRT by M&M, gli sponsor e la mia famiglia che mi segue sempre”.

La testa ora è già proiettata sulla terza gara in programma a inizio luglio a Modena.