Moto. Quinto posto al debutto in campionato per Alessandro Lora nella GP 7

La gara è andata in scena nel weekend del 20 e 21 giugno

Quinto posto per Alessandro Lora, conosciuto come AleGas48, ma a pochissimi decimi dal primo

CALCO – Un esordio che lascia bene sperare vista la grinta e la determinazione mostrata. Quinto posto in classifica generale per Alessandro Lora, conosciuto anche come AleGas48, lo scorso fine settimana, alla prima gara del campionato italiano di velocità disputato a Modena.

Il giovane pilota brianzolo, classe 2012, in sella alla moto Ohvale Gp 7, motorizzata Honda, non ha deluso le aspettative chiudendo la gara fuori dal podio, ma a pochissimi decimi dal primo classificato. “Il cronometro parla chiaro” sottolinea soddisfatto papà Marco, al suo fianco anche in questa prima, caldissima, trasferta in terra emiliana.

“Dobbiamo solo lavorare un po’ sul set up della moto, che scivolava molto in curva, ma Ale c’è, è in forma e concentrato”.

La prima prova del campionato italiano velocità, junior, si è aperta sabato scorso, 20 giugno, con temperature tropicali a far da sottofondo con la colonnina di mercurio che ha fatto toccare i 41° gradi nell’aria e i 60° sull’asfalto. “In qualifica uno è arrivato terzo, in qualifica due primo – racconta papà Marco – . Domenica purtroppo le partenze, sia in gara 1 che in gara 2, non proprio ottimali hanno compromesso la possibilità di salire sul podio: alla fine Ale ha concluso quinto, ma a soli due decimi dal primo e quindi siamo soddisfatti della performance”.

Lo sguardo è già rivolto ora alla prossima gara, che andrà in scena a Cremona sul circuito della super bike.

Non solo. AleGas48 tornerà in pista il 17 luglio per la Racing Night di Misano Adriatico in Moto4.