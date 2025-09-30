Motociclismo. Alessandro Lora è vice campione italiano e stacca il pass per i mondiali

A Varano è andata in scena domenica l’ultima tappa del Civ junior

Una gara caratterizzata da tanta sfortuna, ma che ha messo in mostra tutta la grinta e il talento del giovane pilota calchese Alessandro Lora

CALCO – Una gara emozionante e avvincente, costruita su sorpassi e adrenalina, penalizzata purtroppo da una caduta all’ultima curva. Alessandro Lora, 13 anni, torna dall’ultima tappa del campionato italiano velocità  categoria Ohvale 190 con in tasca il titolo di vice campione italiano e il pass per la finale dei mondiali in programma a novembre a Valencia.

Alessandro Lora con i familiari e i supporter del Moto Club Merate

Un risultato prestigioso per il giovane pilota calchese, tesserato del Moto Club Merate (sodalizio che l’ha indicato tra gli sportivi dell’anno al galà dello sport andato in scena proprio sabato scorso a Merate) che poteva essere ancora più tondo se la sfortuna non avesse inciso in maniera prepotente, prima con la rottura del telaio e poi con problemi elettrici, durante l’ultimo weekend di gare.

Il testa a testa tra Alessandro Lora e i suoi diretti inseguitori

“Siamo arrivati venerdì al circuito di Varano De’ Meregari e siamo riusciti a effettuare poche prove per via del brutto tempo – racconta papà Marco -. Sabato al primo turno si è rotto subito il telaio mentre in qualifica 1 abbiamo riscontrato problemi elettrici, tanto che Alessandro è riuscito a effettuare solo tre giri, guadagnando la terza posizione”. In qualifica 2 nuovi problemi alla moto, questa volta al carburatore, tanto che AleGas48, questo il nick name in gara, ha concluso al 15esimo posto.

“Alessandro non si è fatto scoraggiare, anzi era carichissimo domenica, in gara 1, in sei giri aveva conquistato la testa della corsa. Da lì è cominciato un testa a testa con il suo diretto inseguitore in classifica Filippo Balestrero fino all’ultima curva, quando purtroppo Alessandro, autore di un super rimonta, è scivolato”. Il giovane pilota calchese è riuscito comunque a risalere in sella alla sua moto concludendo alla 16esima posizione. Da qui è ripartito in gara 2, intenzionato a mostrare tutto il proprio talento. Concentrato e caparbio, Alessandro non ha mollato e in sette giri si è posizionato alla testa della gara, chiudendo al primo posto.

Un’ottima performance, anche mentale, che purtroppo non è bastata per confermare il primo posto in classifica generale: Alessandro si è quindi dovuto accontentare del secondo posto, un risultato che però vale l’accesso alla World Series in programma a Valencia il 15 novembre in concomitanza con la Moto Gp. In Spagna il talentuoso motociclista calchese potrà confrontarsi con i migliori due piloti delle 22 nazioni in gioco. “Una bella sfida: penso proprio che Ale possa fare bene” conclude con orgoglio papà Marco con la testa già proiettata al prossimo appuntamento agonistico.