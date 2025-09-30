Motociclismo. Alessandro Lora è vice campione italiano e stacca il pass per i mondiali

A Varano è andata in scena domenica l’ultima tappa del Civ junior

Una gara caratterizzata da tanta sfortuna, ma che ha messo in mostra tutta la grinta e il talento del giovane pilota calchese Alessandro Lora

CALCO – Una gara emozionante e avvincente, costruita su sorpassi e adrenalina, penalizzata purtroppo da una caduta all’ultima curva. Alessandro Lora, 13 anni, torna dall’ultima tappa del campionato italiano velocità categoria Ohvale 190 con in tasca il titolo di vice campione italiano e il pass per la finale dei mondiali in programma a novembre a Valencia.

Un risultato prestigioso per il giovane pilota calchese, tesserato del Moto Club Merate (sodalizio che l’ha indicato tra gli sportivi dell’anno al galà dello sport andato in scena proprio sabato scorso a Merate) che poteva essere ancora più tondo se la sfortuna non avesse inciso in maniera prepotente, prima con la rottura del telaio e poi con problemi elettrici, durante l’ultimo weekend di gare.

“Siamo arrivati venerdì al circuito di Varano De’ Meregari e siamo riusciti a effettuare poche prove per via del brutto tempo – racconta papà Marco -. Sabato al primo turno si è rotto subito il telaio mentre in qualifica 1 abbiamo riscontrato problemi elettrici, tanto che Alessandro è riuscito a effettuare solo tre giri, guadagnando la terza posizione”. In qualifica 2 nuovi problemi alla moto, questa volta al carburatore, tanto che AleGas48, questo il nick name in gara, ha concluso al 15esimo posto.

“Alessandro non si è fatto scoraggiare, anzi era carichissimo domenica, in gara 1, in sei giri aveva conquistato la testa della corsa. Da lì è cominciato un testa a testa con il suo diretto inseguitore in classifica Filippo Balestrero fino all’ultima curva, quando purtroppo Alessandro, autore di un super rimonta, è scivolato”. Il giovane pilota calchese è riuscito comunque a risalere in sella alla sua moto concludendo alla 16esima posizione. Da qui è ripartito in gara 2, intenzionato a mostrare tutto il proprio talento. Concentrato e caparbio, Alessandro non ha mollato e in sette giri si è posizionato alla testa della gara, chiudendo al primo posto.

Un’ottima performance, anche mentale, che purtroppo non è bastata per confermare il primo posto in classifica generale: Alessandro si è quindi dovuto accontentare del secondo posto, un risultato che però vale l’accesso alla World Series in programma a Valencia il 15 novembre in concomitanza con la Moto Gp. In Spagna il talentuoso motociclista calchese potrà confrontarsi con i migliori due piloti delle 22 nazioni in gioco. “Una bella sfida: penso proprio che Ale possa fare bene” conclude con orgoglio papà Marco con la testa già proiettata al prossimo appuntamento agonistico.