Olgiate, al via la Beolco Fest: quattro serate di musica e storie

L’iniziativa, ideata in quarantena, è promossa con il sostegno del Comune e l’aiuto di Ronzinante Teatro

“La quarantena ci ha fatto scoprire talenti vicini e lontani: la piazzetta di Beolco diventerà un luogo dove gustarsi un po’ di bello e di leggerezza”

OLGIATE – Quattro serate di musica e storie per stare insieme all’aria aperta. E’ tutto pronto per la “Beolco Fest – Vicini da spettacolo”, rassegna di teatro e musica, nata, quasi per caso, in quarantena. Si comincia il 26 giugno con il concerto, alle 21, dei Dona Flor e le loro musiche della tradizione popolare e etnica con contaminazioni sudamericane e gitane. Il 10 luglio sarà invece la volta del monologo “Rimanendo sul Confine” di Stefano Beghi che porterà in scena storie di contrabbando attraverso il gioco di carte più famoso del mondo, ovvero la scopa. Il 17 luglio largo invece alla compagnia Ronzinante con “Shake dice sì, Shake dice no” ovvero un viaggio nelle immortali opere shakespeariane riviste in salsa comica. Infine il 24 luglio alle 21 sarà la volta di Terra matta (1899 -1918), ovvero il racconto della vita di Vincenzo Rabito interpretato da Stefano Panzeri.

“L’idea della Beolco Fest è nata in quarantena, una situazione particolare che ci ha permesso di scoprire talenti vicini e lontani – fanno sapere gli organizzatori che hanno ricevuto il sostegno del Comune e l’aiuto di Ronzinante – E’ un’iniziativa che è nata da residenti di buona volontà che sta già riscontrato una bella adesione da parte delle persone, a conferma di come ci sia voglia di bello e di leggerezza.

In caso di maltempo gli spettacoli, in programma nella piazzetta di Beolco, si svolgeranno il giorno seguente. L’ingresso è libero. E’ necessario però prenotare mandando una mail a beolco975@gmail.com Chi può, è pregato di portare con sé una sedia.