Olgiate, in consiglio borse di studio e l’impegno per le scuole ai tempi del Covid

Discusso il piano di diritto allo studio per l’anno 2020 – 21: “Un grande impegno a sostenere le scuole ai tempi del Covid”

Premiate tre studentesse per il loro impegno scolastico: “Siete un esempio”

OLGIATE – Valentina Perego, Eleonora Brambilla ed Emma De Angelis. Sono le tre studentesse le beneficiarie delle borse di studio conferite dall’amministrazione comunale per premiare il merito di chi si è distinto per impegno e bravura durante lo scorso anno scolastico. Un anno difficile, caratterizzato dall’irrompere della crisi Covid, che ha rivoluzionato la vita di ognuno di noi, in primis di chi studia.

Il sindaco Giovanni Battista Bernocco e l’assessore all’Istruzione Paola Colombo si sono complimentati lunedì sera con le ragazze, sottolineandone la grinta e la passione dimostrata anche sui libri di scuola. Dato il via libera a studenti e genitori a rincasare prima del coprifuoco, l’assessore Colombo è poi entrata nei dettagli del piano di diritto allo studio 2020 -21 sottolineando lo stanziamento complessivo di 518mila euro a fronte dei 476mila dell’anno precedente.

“Ci sono maggiori costi per le sanificazioni delle strutture che riusciamo a pagare con fondi dello Stato e abbiamo stanziato 36mila euro a supporto delle famiglie per il trasporto scolastico. Abbiamo sostenuto anche interventi di edilizia scolastica per 70mila euro sostituendo la vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica in modo da poterla comandare da remoto e tenere spenti i riscaldamenti ad esempio durante le festività di Natale. Grazie ai fondi del pon sono stati effettuati lavori di edilizia leggera per adeguare le aule alle misure anti Covid”.

Colombo ha ribadito la soddisfazione di essere riuscita a mantenere gli stessi orari e la stessa organizzazione di sempre, anche se questo ha comportato una fatica non indifferente. In diminuzione la cifra stanziata per l’offerta scolastica, a fronte delle minori possibilità di proporre laboratori o progetti a supporto delle attività scolastica. Con l’ausilio di slides e video, l’assessore ha illustrato le attività portate avanti dalle scuole, partendo dalla materna con le due paritarie (San Zeno e Sommi Picenardi) passando per la primaria Manzoni e la secondaria di primo grado Emilio Gola. Un focus speciale è stato dedicato ai servizi piedibus, scuolabus e mensa, dove si è puntato a garantire la tracciabilità dei contatti per intervenire subito in caso di eventuali positività. Non meno importanti i servizi svolti attraverso la cooperativa Specchio Magico (Scompiti, Porcospini e Gears) oltre allo screening sulle Dsa effettuati in seconda e terza elementare grazie al servizio offerto attraverso Retesalute, che si occupa anche di counseling scolastico.

La minoranza ha presentato delle richieste di chiarimento attraverso il consigliere Agnese Mozzanica, chiedendo anche al Comune di attivarsi per accelerare le tempistiche per le certificazioni degli studenti Dsa. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza, astenuta la minoranza.

La discussione sul piano di diritto allo studio è servita anche per presentare il video riassuntivo del progetto di costruzione della nuova scuola media.