Olgiate, inaugurata la nuova scuola media: “Un sogno che si avvera”

Stamattina gli studenti delle medie sono entrati nella nuova scuola

La soddisfazione dell’amministrazione comunale per un sogno che si è finalmente avverato

OLGIATE MOLGORA – Un sogno, partito nel 2017, ora avverato. Soddisfazione e orgoglio questa mattina, giovedì, per il taglio del nastro della nuova scuola media Emilio Gola, sorta sulle macerie del vecchio edificio sempre intitolato al grande pittore.

Dopo due anni intensi e faticosi di lavori, i nuovi spazi sono stati consegnati agli studenti e ai docenti che questa mattina hanno potuto provare l’emozione di entrare in una scuola nuova, moderna ed efficiente, realizzata grazie a un corposo investimento, pari a 5 milioni e 100mila euro, di cui solo 600mila euro a carico del Comune.

Un momento importante e atteso da tutta la cittadinanza, a cui hanno voluto essere presenti, insieme a chi utilizzerà da oggi questi spazi, anche l’amministrazione comunale praticamente al completo, il personale degli uffici comunali, gli architetti e i progettisti, gli alpini e il gruppo folcloristico La Campagnola insieme al parroco, don Emanuele Colombo che ha benedetto la struttura.

Senza nascondere l’emozione, il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha voluto ringraziare gli uffici per il prezioso lavoro svolto, in particolar modo l’ufficio tecnico con Marco Cappucci e l’ufficio ragioneria con Sabrina Mandelli. Ha poi lodato l’intesa con la dirigenza scolastica e con l’azienda Gi.ma.co e ringraziato la cittadinanza, in primis gli studenti, per l’attesa e i due anni vissuti in “trasferta” alla scuola primaria.

Un risultato di team, come ribadito anche dall’assessore all’Istruzione Paola Colombo, al lavoro fino all’ultimo giorno per raggiungere il traguardo, su cui ha posto l’accento anche la dirigente scolastica Chiara Ferrario, ribandendo l’importanza sulla perseveranza di credere nei propri sogni, riuscendo a trasformarli in realtà.

Resta ancora da ultimare l’ultima parte del cantiere, ovvero quella relativa al cortile esterno: l’obiettivo è riuscire a terminare questo ultimo lotto di lavori per la fine di ottobre, così da poter procedere poi a un’inaugurazione con tutti i crismi della scuola, rendendola visitabile da tutta la cittadinanza.

L’edificio è stato strutturato su più piani: a piano terra è stato ricavato lo spazio per il polo socio-sportivo aperto alla cittadinanza in orario extrascolastico. Al primo piano si trovano invece la palestra, gli spogliatoi, alcune aule e la sala professori, mentre al secondo piano, oltre ad altre classi, sono stati ricavate la sala musica, l’infermeria e i bagni. In ogni aula sono presenti armadietti in stile high school americana per lasciare i propri oggetti.