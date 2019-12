Olgiate Molgora. Sta male sul treno, momenti di apprensione per un 79enne

La coppia, partita da Milano, era diretta a Lecco

Il convoglio è rimasto fermo in stazione per diversi minuti consentendo le operazioni di soccorso

OLGIATE MOLGORA – Partito da Milano con destinazione Lecco, stava viaggiando sul treno insieme alla moglie quando improvvisamente si è sentito male.

Ad avere bisogno di aiuto è stato un uomo di 79 anni colto da malore pochi minuti prima delle 15 di oggi, sabato, mentre si trovava sul convoglio.

Immediata la chiamata di soccorso da parte della moglie, con il treno che si è arrestato alla stazione di Olgiate Molgora dove, nel frattempo, è sopraggiunta l’ambulanza.

Momenti di apprensione per la coppia, con il treno rimasto in stazione per diversi minuti consentendo così ai sanitari di prestare le prime cure all’anziano signore, poi trasportato all’ospedale in codice giallo.