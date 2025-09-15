Olgiate, un’esplosione di colori e divertimento con la Color Run

La manifestazione, partecipata anche da molti bambini, si è tenuta sabato pomeriggio

Giunta alla terza edizione, la Color Run è una camminata che promuove i valori del rispetto, dell’inclusione e delle diversità

OLGIATE MOLGORA – Un’esplosione di colori ha riempito Olgiate sabato pomeriggio in occasione della Color Run, manifestazione promossa per il terzo anno consecutivo dall’amministrazione comunale nel nome dell’accettazione delle diversità e dell’inclusione.

Numerose le persone che si sono presentate all’appuntamento a metà pomeriggio al centro sportivo, dove il consigliere con delega allo Sport Aldo Colombo ha dato il benvenuto a grandi e piccini ringraziando per la presenza e la partecipazione.

Presente anche il sindaco Giovann Bernocco, gli assessori Paola Colombo e Ilaria Bonfanti, coinvolte a pieno titolo non solo nell’organizzazione ma anche nella gestione della manifestazione. Con in mano le pistole spara colori e i sacchettini, i volontari, riconoscibili dalla maglietta rossa sponsorizzata Paratori, hanno cosparso di coloranti alimentari tutti i partecipanti lungo il percorso snodato tra i sentieri e le vie di Olgiate in un tripudio di colori, allegria e leggerezza.

“Questa vuole essere e da tre anni a questa parte è una camminata sui valori umani, a partire dal rispetto: vogliamo con questa iniziativa dare voce a questa parola, il rispetto, che è alla base di tutto” le parole dell’assessore Colombo, ideatrice della manifestazione.

GALLERIA FOTOGRAFICA