Osgb Merate volley: la squadra dei verdi vince il torneo genitori- figli

Il simpatico torneo si è tenuto domenica alla palestra dell’oratorio

Otto squadre in campo tra schemi, schiacciate, bagher e tanti sorrisi

MERATE – Otto squadre sul campo per contendersi il titolo di vincitori del torneo di fine anno dell’Osgb volley.

La simpatica manifestazione si è svolta domenica scorsa, 24 maggio, alla palestra dell’oratorio e ha visto protagonisti le giovani pallavoliste dell’Osgb insieme a mamme e papà e alle allenatrici Elisa ed Elena.

Tra schiacciate, muri, bagher e ace, le partite si sono susseguite una dietro l’altra regalando adrenalina, emozioni e tanto divertimento.

Ad aver la meglio, dopo set combattuti e giocati all’insegna del fair play, la squadra dei verdi, formata dalla famiglia Riva, arrivata al primo posto nella sfida contro la squadra dei rossi.

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