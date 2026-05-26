Osgb Merate volley: la squadra dei verdi vince il torneo genitori- figli

Il simpatico torneo si è tenuto domenica alla palestra dell’oratorio
Otto squadre in campo tra schemi, schiacciate, bagher e tanti sorrisi
MERATE – Otto squadre sul campo per contendersi il titolo di vincitori del torneo di fine anno dell’Osgb volley.
La simpatica manifestazione si è svolta domenica scorsa, 24 maggio, alla palestra dell’oratorio e ha visto protagonisti le giovani pallavoliste dell’Osgb insieme a mamme e papà e alle allenatrici Elisa ed Elena.
Tra schiacciate, muri, bagher e ace, le partite si sono susseguite una dietro l’altra regalando adrenalina, emozioni e tanto divertimento.
Ad aver la meglio, dopo set combattuti e giocati all’insegna del fair play, la squadra dei verdi, formata dalla famiglia Riva, arrivata al primo posto nella sfida contro la squadra dei rossi.
GALLERIA FOTOGRAFICA
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.