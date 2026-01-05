Osnago, il 10 l’omaggio a Fabrizio De Andrè con “Umbre de muri”

Appuntamento sabato 10 gennaio allo Spazio Opera De Andrè

Sul palco un quarttetto inedito con il progetto inedito “Umbre de muri”

OSNAGO – Un omaggio musicale a Fabrizio De Andrè a 27 anni esatti dalla sua scomparsa. E’ in programma sabato 10 gennaio alle 21.30 allo Spazio Opera De Andrè il tributo al grande poeta e cantautore genovese organizzato dal Comune di Osnago, con la direzione artistica del Bloom e la collaborazione di Arci La Lo.Co.

L’appuntamento, giunto alla 20sima edizione, vedrà in scena un quartetto inedito che presenterà il progetto “Umbre de muri”, interamente dedicato a Fabrizio De Andrè. Sul palco saliranno Giulia Molteni al pianoforte e alla voce, Ranieri “Ragno” Fumagalli ai flauti etnici, ocarine e cornamuse, Giulia Larghi al violino e mandolino e Fausto Tagliabue alle percussioni e ai fiati proponendo un viaggio musicale che si snoda nelle periferie umane e prende forma attraverso le canzoni di Fabrizio De André. Le “ombre di facce” sono quelle degli ultimi, in primis dei bambini, vittime di ingiustizie.

In apertura è previsto il contributo dei giovani della scuola “Musica in corso” di Cernusco Lombardone che eseguiranno un’originale “suite” dedicata all’artista.

Prevendite su Mailticket al costo di 15 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. Apertura della biglietteria sabato alle 20 con ingresso in sala a partire dalle 20.30 e inizio spettacolo alle 21.30. Contatti: Bloom 039.623853 – Comune di Osnago 039.9529925