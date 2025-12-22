Pallavolo, l’As Merate Volley sconfitta a Castiglione delle Stiviere

A Castiglione delle Stiviere finisce 3 a 2 per i padroni di casa

Non sono bastati il terzo e quarto set giocati con grinta e determinazione

MERATE – Brutta partita dell’As Merate volley in trasferta sabato scorso, 20 dicembre, a Castiglione delle Stiviere, conclusa con un 3 a 2 per la squadra di casa con i gialloblu che tornano a Merate con un punto in classifica.

Il match inizia in maniera troppo blanda per i ragazzi allenati da coach Luca Borgnolo: un avvio soft che compromette il primo set, terminato in favore del tea mantovano. Il secondo inizia molto meglio, ma complice l’infortunio patito da Biava viene perso 28-26. A incidere sul risultato, secondo il mister, “una grave svista dell’arbitro che giudicando out un nostro servizio decisamente in non ci ha consegnato il sul 26-24 successivamente perso 28-26”.

Nel terzo set Merate, messo alle corde, reagisce e grazie al doppio cambio estremamente positivo con Mauri e Sala vince il set. Il quarto parziale vede la squadra della Tai Solution combattere in maniera grintosa e vincere, arrivando così al terzo tiè break consecutivo che, come gli altri due viene perso ,questa volta combattendo ma cedendo per 15-13.