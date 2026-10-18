Pallavolo Serie D: la Tai Solutions Merate cade a Maslianico contro il Valbreggia Volley (3-1)

La partita è stata disputata ieri, sabato 17 ottobre, a Maslianico

Coach Arsuffi: “Siamo mancati nei momenti decisivi”

MASLIANICO – Inizio in salita nel campionato di Serie D per la Tai Solutions Merate, che nella giornata di sabato 17 ottobre cede per 3-1 sul campo del Valbreggia Volley al termine di un match durato poco più di un’oretta e mezza. A Maslianico i padroni di casa si sono imposti proponendo un gioco aggressivo e determinato, lasciando ai gialloblù l’amaro in bocca per una prestazione a tratti priva della giusta cattiveria agonistica.

L’avvio di match si è rilevato subito in salita per Merate: dopo una prima fase d’equilibrio, il Valbreggia ha sfruttato alcune rotazioni favorevoli per scavare il solco decisivo e chiudere il primo set sul 20-25. La reazione della Tai Solutions non si è fatto attendere e nel secondo parziale Pirovano e compagni sono saliti in cattedra, dominando il campo e riaprendo i giochi con un netto 25-15.

Il terzo e il quarto set hanno visto le due formazioni arrivare appaiate nelle fasi punto a punto (17-21 nel terzo e 19-21 nel quarto), ma nei momenti chiave il Valbreggia è riuscito a trovare lo spunto vincente, chiudendo i parziali rispettivamente a 19-25 e 22-25.

“Abbiamo giocato una partita priva di mordente e di cattiveria agonistica” il commento amareggiato di coach Goffredo Arsuffi. “Nei momenti decisivi ci sono mancati la lucidità e l’abitudine al livello di gioco, aspetti sui quali i giovani ragazzi della Tai Solutions devono assolutamente migliorare”.

La Tai Solutions Merate tornerà in campo tra le mura amiche: la prossima gara di campionato si giocherà sabato prossimo, 24 ottobre, alle 21 a Merate nella palestra della scuola primaria di via Montello, dove i gialloblù affronteranno l’Aso Cernusco.