“Porcino a chi?!”, a Cascina Rapello un weekend dedicato all’autunno

Un programma tra camminate, mostra micologica, laboratori, spettacoli e burollata

Sabato 3 e domenica 4 ottobre

AIRUNO – Funghi, castagne, passeggiate nel bosco, laboratori e convivialità. A Cascina Rapello, ad Airuno, torna Porcino a chi?!, l’appuntamento autunnale organizzato dalla Coop Soc Liberi Sogni in collaborazione con il gruppo micologico Brianza-Rogeno. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, propone un intero fine settimana dedicato ai frutti dell’autunno e al rapporto con il mondo naturale.

L’appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 ottobre. Due giornate con attività pensate per grandi e piccoli, dalla scoperta dei funghi attraverso il gioco alla mostra micologica, fino alle camminate guidate, al pranzo a tema e agli appuntamenti dedicati alle famiglie.

Il primo appuntamento è sabato 3 ottobre con “La magia del bosco in autunno”. Il ritrovo è alle 14 in piazza Resegone, mentre alle 14.15 prenderà il via una caccia al tesoro dedicata al mondo dei funghi. L’obiettivo è permettere a grandi e piccoli di avvicinarsi alla conoscenza dei funghi attraverso un’attività ludica.

Alle 16 spazio invece alla lettura animata realizzata con la Biblioteca civica di Airuno, che chiuderà il pomeriggio con una merenda. Le attività del sabato rientrano nel progetto ALBUM, finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

La giornata di domenica 4 ottobre sarà invece dedicata soprattutto a funghi e castagne. Alle 9 è previsto il ritrovo per la camminata guidata dai micologi del gruppo Brianza-Rogeno; alle 10 partirà invece l’attività dedicata a chi vuole immergersi nel mondo delle castagne.

Dalle 10.30 sarà possibile visitare la mostra micologica allestita dal gruppo Brianza-Rogeno, con le diverse varietà raccolte anche durante la passeggiata. Sarà inoltre possibile osservare le sporate dei funghi attraverso uno stereomicroscopio.

A seguire, spazio al pranzo conviviale all’aperto con un menu dedicato ai prodotti protagonisti della giornata. In tavola ci saranno tagliatelle con la farina di castagne di Cascina Rapello ai funghi, stufato di carne con funghi e polenta di mais scagliolo di Carenno con Branzi della Valle Imagna. Per chi sceglie un’alternativa vegetariana è previsto il ragù del bosco con polenta. Saranno disponibili anche panini e un menu per bambini, con prenotazione obbligatoria.

Nel pomeriggio, alle 14, sarà la volta della fiaba animata “Le scatole dell’amicizia”, proposta dal Centro Socio Educativo 3 Artimedia di Casatenovo della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia. Lo spettacolo, liberamente ispirato all’albo illustrato Sulla collina di Linda Sarah e Benji Davies, sarà interpretato dalle persone con disabilità che frequentano il centro insieme agli educatori.

Il racconto accompagnerà bambini e famiglie attraverso una storia dedicata all’amicizia, all’accoglienza e ai legami. Al termine è previsto un laboratorio creativo per trasformare la storia in un momento di esperienza, incontro e condivisione. Anche per questa attività è necessaria la prenotazione.

A chiudere la quinta edizione di Porcino a chi?! sarà una burollata aperta a tutti.

Per la Coop Soc Liberi Sogni, la collaborazione con il gruppo micologico Brianza-Rogeno rappresenta ormai un appuntamento consolidato. Al centro dell’evento non ci sono soltanto la ricerca dei funghi e i prodotti dell’autunno, ma anche una riflessione sulla natura e sui suoi elementi imprevedibili. L’imprevedibilità dei funghi diventa così, secondo gli organizzatori, un’occasione per confrontarsi con il limite della conoscenza e con l’accettazione di ciò che non può essere controllato.

Per informazioni è possibile contattare il numero 388.1996072 oppure scrivere a cascinarapello@liberisogni.org. Il programma completo è disponibile sul sito di Liberi Sogni.