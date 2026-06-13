Quarta e ultima prova del Campionato Provinciale di Csi di atletica, vice ancora il Gs Virtus Calco

A Cernusco Lombardone si è concluso il Campionato Provinciale di Atletica Leggera Csi, 11 società pel comitato di Lecco, 4 società fuori punteggio
CERNUSCO LOMBARDONE – Si è concluso il Campionato Provinciale Csi di atletica leggera, quattro prove e quattro vittorie per il Gs Virtus Calco, la classifica finale va ai brianzoli di Calco con 120 punti di giornata, al 2° posto il Team Alto Lambro con 108 punti, chiude il podio la Polisportiva Bernate con 96 punti.
Il Csi dopo il Campionato Provinciale di atletica, inizia il Campionato Provinciale di corsa in montagna (Juniores/ Seniores, Amatori A/B, Veterani A/B femminile e maschile), il trofeo partirà il 5 luglio a Cortenova per la gara “Cortenova/Alpe Zuc”, la seconda prova a Pasturo della gara “Pasturo/Alpe Coa” il 19 luglio, chiude il trofeo il 2 agosto a Pagnona per la gara “Rampegada”.
Tutti i vincitori a Cernusco Lombardone della quarta e ultima prova
- Cuccioli B
400m-Alice Donghi 1’42”8 (Team Alto Lambro); 400m-Giosuè Arnoldi 1’37”4 (Polisportiva Valvarrone).
- Cuccioli A
400m-Ginevra Pelizzoli 1’23”3 (Virtus Calco); 400m-Sebastiano Romano 1’21”2 (Team Alto Lambro).
- Esordienti
1000m-Viola Colombo 4’00”9 (Virtus Calco);1000m-Luca Scola 3’40”5 (Team Pasturo); Disco con maniglia-Melissa Cavalli 19,41m (Polisportiva Bellano); Disco con maniglia-Ousmane Van Eldik 20,79m (Virtus Calco).
- Ragazze/i
1000m-Anna Rigonelli 3’37”7 (Virtus Calco); 1000m.Nicolò Mandelli 3’15”1 (Team Pasturo); Salto in alto-Lavinia Origo 1,44m (Virtus Calco); Salto in alto-Prosper Jolly 1,46m (Team Alto Lambro).
- Cadette/i
300m-Anna Colombo 46”5 (Virtus Calco); 300m-Nicolò Conti 40”3 (Team Alto Lambro); 2000m-Diletta Fazzini 7’58”1 (As Premana); Lancio del giavellotto-Anna Colombo 15,54m (Virtus Calco); Lancio del disco-Mattia Bonfanti 20,82m (Virtus Calco).
- Allieve/i:
200m-Sereena Viganò 27”9 (Team Alto Lambro); 200m-Cristian Pasquale 23”2 (Team Alto Lambro); 1500m-Nicola Spano 4’28”2 (Csc Cortenova); 3000m-Linda Cattaneo 13’23”3 (Polisportiva Bernate); Lancio del giavellotto-Linda Cattaneo 17,15m (Polisportiva Bernate); Lancio del disco-Loris Rigamonti 21,81m (Team Alto Lambro).
- Juniores
200m-Elisa Dozio 26”8 (Virtus Calco); 1500m-Corrado Balloni 4’36”3(Team Alto Lambro); Lancio del giavellotto-Eleonora Pozzi 16,70m (Team Alto Lambro); Lancio del disco-Lorenzo Minuti 26,38m (Team Alto Lambro).
- Seniores
200m-Giulia Cristina Rota 26”7 (Polisportiva Bernate); 200m-Giacomo Maggioni 23”0 (Virtus Calco); 1500m-Luca Codara 4’23”9 (Virtus Calco); 3000m-Camilla Valsecchi 11’14”4 (Csc Cortenova); Lancio del giavellotto-Francesca Gennaro Selvaggio 22,38m (Polisportiva Bernate); Lancio del disco-Simone Monzardo 18,35m (Polisportiva Bernate).
- Amatori A
200m-Alice Maria Jho Casonato 32”8 (Team Alto Lambro); 200m-Mattia Vitali 23”0 (Polisportiva Bellano); 1500m.Paolo Turati 5’05”0 (Polisportiva Bernate); 3000-Laura Joanna Luczak 12’14”7 (Virtus Calco); Lancio del giavellotto-Viviana Maria La Piana 14,83m (Team Alto Lambro).
- Amatori B
200m-Claudio Mandelli 25”8 (Team Pasturo); 1500m-Dario Rigonelli 4’57”1 (Virtus Calco); 3000m-Cinzia Beccalli 12’35”4 (Virtus Calco); Lancio del giavellotto-Elena Pozzoli 19,91m (Team Alto Lambro); Lancio del disco-Marco Schiavo 23,91m (Team Alto Lambro).
- Veterani A
200m-Elena Ida Vercelli 38”9 (Team Alto Lambro); 200m-Bruno Della Francesca 33”3 (Team Alto Lambro); 1500m-Giancarlo Corti 5’25”2 (Polisportiva Castello Brianza); Lancio del giavellotto-Paola Balbiani 18,41m (Polisportiva Bellano); Lancio del disco-Saverio Gennaro Selvaggio 19,77m (Polisportiva Bernate).
- Veterani B
200m-Marina Conti 44”5 (Team Alto Lambro); 200m-Giuseppe Piva 29”2 (Polisportiva Bellano); 1500m-Vincenzo Azzolini 5’49”4 (Polisportiva Bellano); 3000m-Maria Grazia Zuliani 14’11”4 (Polisportiva Bernate); Lancio del giavellotto-Piera Balbiani 13,90m (Polisportiva Bellano); Lancio del disco-Luigi Fusi 29,05m (Team Alto Lambro).
- Intel. Rel. Adulti
Lancio del vortex-Mattia Cazzola 19,20m (Team Alto Lambro).
Classifica di società
1^ Cs Virtus Calco 27.285 punti, 2^ Team Alto Lambro 19.545 punti, 3^ Polisportiva Bernate 11.052 punti, 4^ Team Pasturo 6.288 punti, 5° Csc Cortenova 5.290 punti, 6^ Polisportiva Bellano 4.749 punti, 7^ Polisportiva Castello Brianza 1.421 punti, 8^ Polisportiva Valvarrone 1.042 punti, 9^ As Premana 521 punti, 10^ Polisportiva Pagnona 507 punti,
FC: Gs Valgerola (Sondrio), Us San Maurizio Erba (Como), Polisportiva San marco (Milano)), Atletica Trezzano Istituto Gandhi (Milano).
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