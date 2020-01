Robbiate: due incidenti in poche ore, soccorsa una coppia di anziani

Ancora un malore alla guida, due feriti in un incidente a Robbiate

Solo due ore prima, un altro sinistro stradale con un 55enne stroncato da un malore

ROBBIATE – Solo due ore dopo il primo incidente su viale Brianza (vedi articolo) i soccorsi si sono di nuovo mobilitati a Robbiate per un secondo sinistro stradale, questa volta all’incrocio tra via Milano e via Moro.

Una Fiat Panda è finita contro il muro provocando il ferimento della coppia di anziani a bordo del mezzo. Come per l’incidente di viale Brianza, anche in questo caso si sospetta che la causa sia un malore del guidatore.

Due ambulanze sono intervenute insieme all’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. L’auto proveniva da Verderio e sarebbe uscita di strada mentre svoltava verso Merate.

Entrambi i feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.