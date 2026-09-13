Santa Maria Hoè. Altri 476 mila euro dalla Regione per gli impianti sportivi

Con lo scorrimento della graduatoria il contributo complessivo sale a 600 mila euro per un progetto da 1,3 milioni

Mauro Piazza: “Investire su palestre, campi e strutture pubbliche significa investire sulla salute, sull’inclusione e sulle opportunità per i giovani”

SANTA MARIA HOÈ – Altri 476 mila euro da Regione Lombardia per il progetto sugli impianti sportivi di Santa Maria Hoè, che porta così a 600 mila euro il contributo complessivo destinato al Comune. Le nuove risorse arrivano con lo scorrimento della graduatoria del Bando Impianti Sportivi 2025, la cui dotazione è stata incrementata dalla Giunta regionale di oltre 5,2 milioni di euro.

Santa Maria Hoè aveva già ottenuto, con il precedente decreto, un finanziamento parziale di 124 mila euro. L’ulteriore stanziamento consente ora di raggiungere i 600 mila euro per un progetto dal valore complessivo di 1,3 milioni di euro, al quale il Comune contribuirà con un cofinanziamento di 700 mila euro.

L’intervento lecchese rientra nell’incremento da 5.232.468 euro approvato per il Bando Impianti Sportivi 2025, che porta la disponibilità complessiva a 38.570.928 euro. Le risorse aggiuntive sono state suddivise tra 1.032.134 euro destinati alla Linea L1 per i piccoli interventi e 4.200.334 euro alla Linea L2 per i grandi interventi. Lo scorrimento ha permesso di finanziare complessivamente nove Comuni sulla prima linea e sette sulla seconda, tra i quali proprio Santa Maria Hoè.

A spiegare l’origine delle nuove risorse è il sottosegretario regionale Mauro Piazza: “Questo incremento è il risultato di un lavoro attento sulle disponibilità emerse nell’assestamento di bilancio di luglio. Le richieste dei Comuni sono state numerose e qualificate: era doveroso dare seguito a progettualità che migliorano la vita delle comunità e rafforzano la rete degli impianti sportivi lombardi”.

Per Piazza, l’investimento negli impianti va oltre la dimensione strettamente sportiva. “Lo sport è una infrastruttura sociale. Investire su palestre, campi e strutture pubbliche significa investire sulla salute, sull’inclusione e sulle opportunità per i giovani. Con queste risorse ampliamo la platea dei beneficiari e facciamo scorrere ulteriormente le graduatorie, permettendo a più Comuni di realizzare interventi attesi da tempo”.

“Questo stanziamento conferma la linea politica della Regione: essere accanto ai territori con atti concreti – conclude Piazza -. Continueremo a sostenere i Comuni lombardi affinché nessuna comunità resti indietro e affinché lo sport possa contare su impianti moderni, sicuri e all’altezza delle aspettative dei cittadini”.

Il sottosegretario ha infine ringraziato Federica Picchi, sottosegretario regionale con delega allo Sport, “per il lavoro costante e la collaborazione che hanno permesso di portare a compimento questo importante intervento a favore dei territori”.