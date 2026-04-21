Scuola. Gli studenti del Greppi a tu per tu con il cantautore Gatto Panceri

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La redazione del blog “Il Foglio di Villa Greppi” con Gatto Panceri e Katia Fiorelli (al centro)

L’incontro si è tenuto venerdì mattina all’istituto superiore che ha sede a Monticello Brianza

Gatto Panceri ha superato il gap generazionale trasmettendo ai ragazzi la sua passione per la musica

MONTICELLO BRIANZA – Riceviamo e pubblichiamo un articolo relativo all’ incontro-intervista al cantautore Gatto Panceri, organizzato venerdì scorso, 17 aprile, dalla redazione del blog “Il Foglio di Villa Greppi”, gestito dalle professoresse  Francesca Corbetta e Barbara Battistella.

La “quarta ora”, ovvero quella che comprende il lasso di tempo fra le 11.00 e le 11.55, di venerdì 17 aprile è stata del tutto insolita per gli studenti di alcune classi dell’Istituto “A. Greppi” di Monticello Brianza. Si è trasformata, infatti, in un incontro di storie, confidenze, aneddoti e musica “a tu per tu” con Gatto Panceri, cantante, compositore e autore di testi di grande successo per interpreti di spicco della musica italiana.

L’incontro-intervista è stato organizzato dalla redazione del blog della scuola, “Il Foglio di Villa Greppi”, di cui sono referenti le prof.sse Francesca Corbetta e Barbara Battistella, ed è stato presentato dalla giornalista pubblicista e presenter TV, nonché amica di Gatto Panceri, Katia Fiorelli.

Da sinistra: la prof.ssa Barbara Battistella, Chiara Corbetta (classe 4^SB), la giornalista Katia Fiorelli, Gatto Panceri, Alexandra Toso (classe 2^EA) e la prof.ssa Francesca Corbetta

Il cantautore si è detto subito molto felice di ritornare “tra i banchi”, dal momento che anche lui ha insegnato Musica per diversi anni e quello di docente è stato un lavoro che ha amato molto. Inoltre, proprio il Greppi ricorda al cantautore un evento molto importante e significativo della sua vita: Gatto ha composto, infatti, la famosissima canzone “Vivo per lei” proprio quando abitava in una modesta casa situata davanti alla scuola.

I membri della redazione del blog “Il Foglio di Villa Greppi”, in particolare le due studentesse che hanno ricoperto il ruolo di intervistatrici principali, ovvero Alexandra Toso (classe 2EB) e Chiara Corbetta (classe 4SB), hanno posto a Gatto Panceri, con professionalità e sincero interesse, domande su diversi argomenti, per esempio come sia iniziata la sua passione per la musica o che cosa lo abbia spinto a intraprendere la carriera artistica, che può essere difficoltosa. La redazione ha poi espresso la propria curiosità di conoscere aneddoti e storie “dietro le quinte”, come quello sull’origine del suo nome d’arte, “Gatto”, oppure sui rapporti con altri cantanti.

Gatto Panceri live al Greppi

Gatto Panceri, con la propria verve espositiva, affabilità e sincerità di intenti, è riuscito a superare anche il gap generazionale. Come ha affermato lui stesso sorridendo, infatti, nonostante potesse essere considerato “un vero e proprio boomer” dagli studenti che riempivano l’aula magna e che lo stavano ascoltando, i messaggi che ha lasciato loro sono arrivati dritti al cuore di tutti. “Quello che auguro a tutti i ragazzi della vostra età è di trovare quella scintilla dentro, che può essere per qualunque cosa, la musica, la poesia o qualcosa di più materiale. Quella scintilla, a tempo debito, ti fa individuare la strada per arrivare al vero successo – ha affermato il cantautore – Ma il vero successo non consiste nella popolarità o nei soldi. Il vero successo è il successo personale, ovvero svegliarsi alla mattina ed essere contenti di quello che si fa”.

Può capitare di passare dei momenti difficili, soprattutto se non si riescono a realizzare i propri sogni, ma il cantautore ha invitato gli studenti a far sempre un tentativo, anche rischiando, magari, di deludere le aspettative di qualcuno, come i propri genitori, e li ha spronati a buttarsi in progetti nuovi, anche senza sapere se andranno a buon fine, e a dare sempre il massimo, per non avere sensi di colpa in caso di fallimento.
Prima di lasciare spazio ad autografi e foto di rito, questa ricca ora di dialogo si è conclusa, inevitabilmente, tra le note di “Vivo per lei”: Gatto Panceri ha cantato, suonato la chitarra e coinvolto tutti i presenti nell’esecuzione di uno dei brani italiani di maggior successo internazionale.

Gatto Panceri e Katia Fiorelli con le docenti del “Greppi” Barbara Battistella (a sinistra) e Francesca Corbetta (a destra) e le due studentesse Chiara Corbetta e Alexandra Toso

“È stata una preziosa opportunità di crescita e orientamento per i nostri studenti – hanno commentato le professoresse Corbetta e Battistella – “Hanno sperimentato il lavoro di giornalisti in un’intervista ‘in diretta’ e hanno ascoltato le parole e la storia di qualcuno che ha fatto carriera con successo in un ambito che molti sognano, ma in cui è davvero difficile riuscire a emergere. Ringraziamo moltissimo gli studenti e le studentesse della redazione del blog Il Foglio di Villa Greppi, per l’impegno e la serietà dimostrati, ma anche il Dirigente scolastico, per il sostegno all’iniziativa, e Katia Fiorelli, per averci portato un ospite così illustre e in grado di parlare ai ragazzi in modo tanto ironico, diretto e coinvolgente”.