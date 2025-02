Stage con le campionesse olimpiche Maurelli e Duranti con l’Asd Rhythmics gym

Lo stage con le campionesse olimpiche si è tenuto lo scorso 16 febbraio

Ben 102 le ginnaste presenti provenienti da tutta Lombardia

MERATE – Una stage insieme alle campionesse olimpiche Alessia Maurelli e Agnese Duranti. E’ la bellissima esperienza che hanno potuto vivere domenica scorsa, 16 febbraio, 102 atlete provenienti da tutta la Lombardia e anche dalla Sardegna. La pregevole iniziativa ha visto in cabina di regia la società meratese Asd Rhythmics Gym che ha organizzato una giornata nel segno della ginnastica ritmica permettendo a tante giovane atlete di allenarsi e ricevere i preziosi consigli di due ex atlete della Squadra Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, con al collo due bronzi Olimpici conquistati a Parigi 2024 e Tokio 2020 plurimedagliate a livello Mondiale ed Europeo.

Presenti a questo importante appuntamento anche l’assessore Gianpiero Airoldi e il consigliere Lorenzo Ravasi che hanno portato i loro complimenti per i molteplici traguardi raggiunti dalle due ex atlete Italiane e si sono complimentati, per l’organizzazione di questa giornata, con le responsabili tecniche della società Isabella Scardina e Sara Airoldi, insieme a tutto lo staff tecnico.

“Per noi il 16 febbraio sarà per sempre una giornata indimenticabile. Aver potuto lavorare al fianco a due grandi pilastri sacri dello sport a livello mondiale che hanno scritto la storia della ginnastica ritmica italiana è stato un grandissimo onore e a dir poco emozionante!

Tutte le ginnaste partecipanti erano piene di emozioni, con il sorriso nei propri occhi e sono ancora incredule di aver potuto allenarsi insieme alle pluricampionesse mondiali e due volte Bronzo Olimpico! Ginnaste che hanno potuto trascorrere una giornata intera insieme alle loro idole, i loro punti di riferimento di questo fantastico sport, i loro esempi di vita da ginnasta” commentano soddisfatte le responsabili tecniche Scardina e Airoldi, ringraziando Federico Dentice, direttore sga del liceo statale Agnesi Merate, che ha permesso di utilizzare la palestra dell’istituto per svolgere lo stage.

I ringraziamenti vanno anche alla vicepresidente Giovanna Scardina che ha presenziato per tutta la giornata prendendosi cura della grande riuscita di questo evento. Non poteva mancare un grande grazie a tutte le società partecipanti e a tutte quelle persone che ci hanno aiutato e che hanno trasformato in pura realtà questo infinito sogno!”

GALLERIA FOTOGRAFICA