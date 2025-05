Tante medaglie per le atlete dell’Asd Rhythmics Gym alle regionali Fgi

Le ginnaste meratesi hanno conquistato tre titoli regionali, tre argenti e tre bronzi

Le gare regionali si sono svolte il 2 e il 3 maggio ad Arcore

MERATE – Weekend ricco di medaglie, quello del 2 e 3 maggio, per la società meratese di ginnastica ritmica in occasione della finale regionale livello LB1 della Federazione Ginnastica Italia svolta al Palaunimec di Arcore.

Due giornate molto impegnative per le atlete meratesi che si sono distinte conquistando tre titoli regionali, tre argenti e tre bronzi.

Per la categoria A2 Asia Zuliani conquista l’argento nella specialità clavette, il bronzo nella specialità fune e il quinto posto assoluto mentre per la categoria A3 Sarah Cirillo nella specialità fune conquista l’argento e chiude la gara tra le più forti della Lombardia.

Per la categoria A5 Giulia Banfi è oro nella specialità clavette, conquista la quarta posizione nella specialità palla a un soffio dal podio e chiude la gara in quinta posizione assoluta.

Nella categoria J1, Agata Quinterio è oro nella specialità clavette, argento nella specialità nastro e conquista il bronzo assoluto.

Camilla Ripamonti nella specialità cerchio conquista l’oro, specialità clavette ottiene il quinto posto a un soffio dal podio e chiude la gara in settimana posizione assoluta.

Elena Cogo nella specialità nastro conquista il bronzo regionale e il quarto posto nelle clavette mentre Ilenia Pena Quintana chiude la gara con un ottimo settimo posto nella specialità clavette tra le più forti della Lombardia.

“Siamo molto orgogliose delle nostre ginnaste sia per come hanno affrontato la gara che per come hanno concluso i loro esercizi. E’ sempre una grandissima emozione vedere le nostre ginnaste brillare sul podio e ottenere dei bellissimi risultati, che sono frutto del lavoro, della tenacia e delle tante ore di allenamento. Ora ci aspetta la finale Nazionale a Rimini dal 20 al 29 giugno” commentano con orgoglio le responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi insieme a tutto lo staff che segue il settore fgi, composto da Chiara Cereda e Chiara Ribolzi.